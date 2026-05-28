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    María Camila Arenas desapareció en Medellín

    María Camila fue reportada el 10 de Mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA CAMILA ARENAS GONZALEZ
    María Camila Arenas desapareció en Medellín

    Resumen: María Camila Arenas González es una mujer de 23 años, de nacionalidad colombiana. Se trata de una persona identificada con el género femenino, correspondiente a su identidad de género como mujer. No se registran prendas de vestir ni accesorios al momento de la información disponible.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    María Camila Arenas González es una mujer de 23 años, de nacionalidad colombiana. Se trata de una persona identificada con el género femenino, correspondiente a su identidad de género como mujer. No se registran prendas de vestir ni accesorios al momento de la información disponible.

    Como señal particular, se menciona que tiene un piercing en la nariz, lo cual puede servir como rasgo distintivo para su identificación. Este tipo de detalle físico suele ser relevante en reportes de personas desaparecidas o en procesos de búsqueda.

    La desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín el 10 de mayo de 2026. Este dato establece el lugar y la fecha del último registro conocido, información clave para cualquier proceso de localización o investigación relacionada con su paradero.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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