María Alba Nuri Ríos desapareció en Bello
Resumen: María Alba Nuri Ríos Carvajal, de 82 años, se encuentra desaparecida desde el 9 de noviembre en la zona de Playa Rica, Bello.
Como señal particular, María Alba tiene un lunar carnoso en el lado izquierdo del cuello.
Al momento de su desaparición, vestía prendas de color gris y una gorra blanca con negro.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
