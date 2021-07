Margarita Rosa genera polémica por tuit sobre el Día de la Independencia

Margarita Rosa de Francisco ha sido alabada y criticada en repetidas ocasiones en redes sociales, por su controversiales publicaciones respecto a temas políticos, pues la actriz no tiene «pelos en la lengua» para dejar en claro lo que piensa.

Esta vez, la polémica se generó por un tuit en el que la actriz invita a izar la bandera de Colombia al revés este próximo 20 de julio, día en el que se conmemora la Independencia en el país.

«Bandera al revés sin asco, señores», escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

De inmediato, cientos de usuarios se manifestaron a favor y en contra de la invitación de la actriz, incluso personajes políticos expusieron sus puntos de vista respecto al tema.

No proteste, no marche, no se ponga casco, no ize la bandera al revés, no diga, no piense… recuerde que somos una democracia.

— Mateus (@diegomatteus) July 19, 2021