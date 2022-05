Radican queja disciplinaria contra Margarita Cabello por suspensión de Daniel Quintero

in

El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, el Extituto de Política Abierta y Pares Colombia, y la Fundación Paz y Reconciliación, radicaron ante la Corte Suprema de Justicia, una queja disciplinaria en contra de la procuradora Margarita Cabello, para que sea investigada por suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según indicaron, la queja se estableció con el fin de que se establezca su responsabilidad frente a todas las acciones que ha realizado para «para desconocer las ordenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano».

En ese sentido, el recurso en contra de la procuradora señala que ha desconocido lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente tras suspender de sus funciones a un funcionario elegido por el voto popular, además de «desconocer el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el mandato general del artículo 2 que obliga a los funcionarios a no excusarse en derecho interno para inaplicar un mandato convencional, y solicitar al Congreso de la República un proyecto legislativo que no respeta el trámite constitucional en materia de reformas a la administración de justicia da lugar un juzgamiento por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia».

En la queja se hace énfasis en que el objetivo no es determinar si Daniel Quintero incurrió o no en participación política, sino en establecer que la procuradora Margarita Cabello, no tiene la competencia para restringir los derechos políticos del alcalde, ya que dicha decisión debe tomarse única y exclusivamente por parte de un juez de la República.

Esta es la queja radicada en contra de la procuradora Margarita Cabello

