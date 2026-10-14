Resumen: En una alocución dirigida al país al cierre de este miércoles 14 de octubre, el jefe de Estado destacó el civismo ciudadano, pero calificó la movilización como una «proporción muy pequeña» de la población, ratificando que la autoridad no tolerará bloqueos ni alteraciones al orden público.

«El 98% de las marchas fue pacífico»: De La Espriella entrega balance de la jornada de protestas

Minuto30.com .- Al cierre de una jornada de manifestaciones convocadas por los opositores en las principales capitales del país, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó en la noche de este miércoles 14 de octubre de 2026 un balance oficial consolidado sobre el comportamiento de la protesta social en el territorio nacional.

En un mensaje institucional transmitido a través de sus canales gubernamentales, el mandatario destacó que el 98% de las concentraciones y marchas transcurrió en completa calma, cifrando en 62.000 el número total de personas que salieron a las calles a expresar sus inconformidades.

El pronunciamiento presidencial buscó fijar una postura de equilibrio entre la garantía constitucional del derecho a la protesta y la doctrina de seguridad y autoridad que caracteriza a su administración. Para el jefe de Estado, la jornada demostró la solidez del sistema democrático colombiano, aunque insistió en que el volumen de la convocatoria no representa a las mayorías ciudadanas que optaron por continuar con sus actividades productivas y laborales cotidianas.

Un balance cuantitativo: 62.000 manifestantes y respeto institucional

En su intervención, el mandatario nacional presentó las cifras consolidadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, integrado por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y los delegados del Ministerio del Interior:

Predominio de la tranquilidad: «¡Que quede absolutamente claro! El 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica. La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones. Eso es democracia, y como Presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré», sostuvo De La Espriella al inicio de su balance.

Evaluación de la representatividad: Al desglosar las cifras de participación, el presidente contextualizó el impacto de la jornada: «Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado».

A pesar de registrarse focos aislados de tensión en ciudades como Medellín —donde encapuchados bloquearon la calle Barranquilla en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia y atacaron a delegados distritales con artefactos explosivos— y la controversia política en Bogotá por el dispositivo de seguridad en la Plaza de Bolívar, el reporte de la Casa de Nariño concluyó que el país mantuvo su normalidad operativa e institucional durante la mayor parte del día.

La doctrina de la doble garantía: libre movilidad y trabajo

Uno de los pilares centrales del discurso presidencial radicó en la delimitación tajante entre la expresión pacífica y las vías de hecho. De La Espriella reiteró que la directriz impartida a los comandantes de la fuerza pública en las ocho regiones de policía contempla salvaguardar a quienes marchan sin vulnerar el funcionamiento del país:

Límites innegociables frente al vandalismo: «Desde el primer día de mi Gobierno he impartido una directriz que no admite interpretaciones: la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato», aseveró con contundencia.

Ponderación de libertades fundamentales: El mandatario argumentó que el derecho a manifestarse no puede anular las garantías de la ciudadanía no movilizada: «Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad».

Esta premisa jurídica y política coincide con las órdenes operativas impartidas en los centros urbanos donde se presentaron bloqueos de arterias principales, autorizando el uso de la fuerza legítima y gases lacrimógenos para despejar los corredores viales prioritarios y restablecer el tráfico de servicio público.

El mensaje político: «Aquí hay Estado y aquí hay autoridad»

El tramo final del pronunciamiento de Abelardo De La Espriella funcionó como una ratificación ideológica de su estilo de gobierno frente a los sectores de oposición, las agremiaciones sindicales y los movimientos estudiantiles que convocaron a la calle:

«Aquí hay Estado, aquí hay autoridad y aquí hay un Gobierno que respeta las libertades, hace cumplir la ley y protege a los millones de colombianos que madrugan todos los días a trabajar y construir Patria», remató el presidente.

El discurso de balance presidencial refleja la estrategia de comunicación de la Casa de Nariño: reconocer la legitimidad formal de las manifestaciones para proyectar un perfil democrático y tolerante, pero a la vez minimizar su peso político al contrastar la cifra de 62.000 manifestantes con los más de 50 millones de habitantes de Colombia. Al mismo tiempo, la administración capitaliza la jornada pacífica para enviar un mensaje de firmeza a su electorado, reforzando la narrativa de que el orden y la productividad no serán subordinados al malestar callejero.