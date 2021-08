El actor Marcelo Dos Santos estuvo en entrevista con el programa ‘Lo se todo’ hablando sobre los motivos por lo que no se vacunará contra el covid-19.

Marcelo Dos Santos ha generado todo tipo de reacciones luego de que afirmara que la vacuna «no es necesaria». Además, afirmó que a él solo le dio «una gripa».

“Siento que ponen muchas limitaciones, no estoy de acuerdo tampoco con que un actor que trabaja expresándose tenga que estar con la boca tapada todo el día. Hay países como Suecia, el mismo Japón que la gente no está presionada a hacerse nada, entonces digo ‘si es lo mismo, por qué aquí nos obligan y allá no’. A todos nos dicen, si usted no viene con el tapabocas no entra, usted me está discriminando”, detalló el actor.

Al parecer, para el actor las dosis de las vacunas no son necesarias debido a que cuando le dio el virus sus síntomas fueron muy leves.

Marcelo Dos Santos dice «no» a la vacuna