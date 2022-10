VIDEO. «Tuve una emoción muy fuerte»: Marcela Reyes aseguró que se le «estalló» un ojo

in

Marcela Reyes mostró que tenía un ojo bastante rojo, por medio de sus estados de Instagram explicó lo que le sucede.

Aunque no dijo cual habría sido la emoción que le causó la afectación en el ojo, Marcela Reyes aseguró que ha estado trabajando mucho en los últimos días ya que tiene programada una gira para fin de año, por lo que estaría por fuera de Colombia.

“Imagínense que tuve una emoción muy fuerte, una cosa super fuerte. Yo no sabía que por una emoción fuerte podía pasar lo que me pasó”, expresó Marcela en sus historias.

Y recalcó: «Un impacto de algo que me entere … y se me estalló el ojo, literal se me estalló el ojo».

Marcela Reyes contó lo que le pasó en el ojo