«Perdono pero no olvido» Marcela Reyes habló sobre su relación con la familia

La Dj Marcela Reyes desde su Instagram abrió su corazón y destapó uno de los más tristes y desconocidos capítulos de su vida.

Resulta que durante un almuerzo de domingo, junto a su hijo Valentino, la mujer habló con nostalgia sobre el resto de su familia, con quienes asegura que no tiene una buena relación.

«Viendo estos planes en los que hay familias tan grandes, a mí me da nostalgia porque me gustaría tener mucha cercanía con la mía, pero la verdad es que desde niña y hasta ahora, eso no ha funcionado para mí. Por ejemplo, mis abuelitas me tiraban muy duro, sobre todo la paterna. Ya cuando crecí y me empezó a ir bien ella me empezó a querer y decía que yo era su nieta favorita, pero yo ya tenía muy cargado el corazón de todo lo que me hizo cuando yo era niña», explicó.

Marcela Reyes abrió su corazón.

Pero no quedaron ahí sus historias, también contó que una de sus primas, la cual «amaba mucho», fue la encargada de quitarle a su primer novio y eso es algo que todavía no olvida.

‘La reina de la guaracha’ contó que su mayor defecto es el rencor y que «perdona pero no olvida».

» Tengo un defecto horrible y es lo rencorosa que soy, me cuesta mucho olvidar. He ido a muchos retiros espirituales por muchas situaciones que he tenido en mi vida, tratando de buscar paz y descargar mi corazón, y aunque logro hacerlo, no me da para estar con quienes me hicieron daño en algún momento. Mejor dicho, yo perdono pero no olvido», agregó.

