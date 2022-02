«Tengo un hueco» Marcela Reyes mostró los estragos de un mal procedimiento estético

A principios de este año, la Dj Marcela Reyes mostró e sus redes sociales que se tenía una herida en su mentón y aunque al principio bromeó por la razón, luego contó que esta cicatriz es por un mal procedimiento estético.

«No se preocupen, no es nada malo. Esta semanita les cuento bien, pero fue algo estético que me hice súper cool con mi doctora… esto es algo que se pasa rápido, tengo estar en reposo igual, pero todo está bajo control», fueron las palabras de Reyes, mientras mostraba el resultado de su procedimiento.

Marcela Reyes contó que le pasó en su mentón.

Ya que han transcurridos los días luego de su intervención estética, la Dj reapareció en sus redes sociales y contó que hace se realizó un cambio en su papada, sin embargo, su cuerpo no sanó de la forma esperada y quedó con un «hueco» en esa zona, pero ha estado haciéndose curaciones en el mismo lugar donde se hizo el procedimiento.

«Me quería hacer un procedimiento estético aquí como en esta parte, en la papada, mejor dicho, para que ustedes me lo entiendan súper bien y, no corrí con tan buena suerte, no me sanó tan bien. Al contrario, la herida cada vez se me puso peor, puede ser por muchos factores, entonces estoy yendo a la clínica de la herida para que me traten súper bien esto porque acá tengo un hueco y eso que estoy mejor…», afirmó Marcela Reyes en sus historias de Instagram.

