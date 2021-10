«Pensé que me la llevaba bien con ella»: Marcela Reyes habló de ‘Epa Colombia’

La Dj Marcela Reyes aseguró que ella había tenido contacto con Daneidy Barrera quien es más conocida como ‘Epa Colombia’, por lo que pensó que se la llevaban bien, pero en la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro la empresaria la habría ignorado.

“¿Te la llevaste bien con la Epa Colombia? Serían buenas amigas”, le preguntaron a Marcela por medio de la opción de preguntas de Instagram.

“Bebés, yo también pensé que me la llevaba bien con la Epa, de hecho alguna vez hablamos por teléfono ella me llamó, tuvimos una conversación bien profunda, le dije que le pautaba sus productos sin cobrarle, la invité a mis cumpleaños, pero el día de ayer se portó re grosera”, indicó.

A través de la historias de Intagram, la Dj relató el desplante que recibió de ‘Epa Colombia’, «Le grité, Epa, Epa, a saludarla… me miro como un c$%&/ y me dejó con el saludo en la boca. ¿Por qué? no sé. Le ofrecí mi carro, hasta mi casa, le ofrecí pautar sus productos… no sé, no tengo ni idea. Como rara la niña, bipolar diría yo, pero pues este medio es así”, finalizó.

Marcela Reyes tildó a Epa Colombia de grosera