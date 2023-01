[VIDEO] Marcela Reyes fue detenida por las autoridades

in

La Dj y empresaria Marcela Reyes publicó varias historias en la tarde del lunes (16 de enero) en las que aseguraba que estaba siendo detenida por la policía luego de estar cobrando una plata que era suya.

La Dj preocupó a sus fans al revelar que estaba siendo llevada a una estación de Policía tras haber sido capturada por una patrulla de la policía.

Según relató Marcela Reyes, “En este momento estoy capturada, me llevan hacia una estación por querer cobrar lo mío”, aseguró Marcela mientras dejaba ver que estaba siendo escoltada por una patrulla.

“Ya les había contado de esta persona que me robó, la semana pasada me tocó pagar 14 millones de pesos, ahora me toca pagar una multa de $18 millones y quién sabe cuánta más plata”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Como el hombre no le quería pagar, Reyes fue hasta la casa del sujeto y fue cuando llegaron las autoridades y la capturaron.

Más noticias de Entretenimiento