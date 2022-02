Marcela Reyes contó detalles sobre su matrimonio por lo civil

in

La Dj Marcela Reyes contrajo matrimonio en días pasados y hasta ahora dio detalles de su ceremonia por lo civil, mostró su vestido y contó anécdotas.

A principios de diciembre del 2021, el cantante B King decidió proponerle matrimonio a Marcela en pleno concierto. Reyes comenzó contando la historia haciendo hincapié en que ya se casaron por lo civil pero anhela su matrimonio por la iglesia.

«Yo sé que los tengo y las tengo súper acostumbradas a que les cuento detalle a detalle las cosas de mi vida y estoy viendo – ¿MR por qué no publicaste cada detalle de tu boda por lo civil? – bebés, porque Dios mediante nosotros nos vamos a casar por la iglesia y ahí sí voy a tirar la casa por la ventana, ponerme un vestido gigante, que me lo tengan que coger como entre 20… entonces por eso no lo mostré mucho, pero vamos chismosear».

Inmediatamente la también empresaria habló sobre la ropa que decidió ponerse para ese día, un blazer blanco y brillante abierto: «Sobre el atuendo tengo que decir una cosa: las personalidades de cada quien están definidas, la mía es la de ‘La reina de la guaracha’, me encanta el brillo, sentirme sexy, de verdad que ese vestuario era yo, la reina de la guaracha».

Además, la DJ contó que su hijo Valentino «la hizo pasar penas» ya que se sacó un chile de la boca y se lo entregó a la notaria en plena ceremonia.

