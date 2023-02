[VIDEO] «¡Auuu! tremenda ‘loba'»: Marcela Reyes salió casi desnuda tocando consola

La Dj Marcela Reyes ha dado de qué hablar tras publicar un video donde sale solo cubriendo sus partes íntimas mientras toca una consola.

Algunos de sus seguidores de Instagram le han manifestado que no es necesario salir con poca ropa para conseguir fans. Aunque no es la primera vez que que la Dj sale con poca ropa en sus redes sociales.

El último video compartido por Marcela Reyes fue acompañado con este escrito: “Yo en modo loba 🐺👑 les hice mi versión en GUARACHA 💸💰 asi Que PICO 💋 Y CHAOOOO ✌🏽”.

“No me gusta 👎 realza tu música, tu talento no tu cuerpo eres dj marce qué pasa? (sic*)”, “Tu vestuario o outfit o como lo quieras llamar le quita todo a lo qué haces bien”, “Entonces si no muestra no vende ”, “Ni Yina se atrevió a tanto”, son algunos de los comentarios del post.

