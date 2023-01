La reconocida actriz Marcela Mar, a través de sus redes sociales contó que se ha retirado sus implantes de senos después de 25 años de llevarlos en su cuerpo, “más de la mitad de mi vida”, relató.

“Nací hace 43 años, tuve prótesis mamarias por 25 años, una locura, mucho más de la mitad de mi vida. Hace nueve días el doctor Alan González me retiró las prótesis mamarias“, hizo parte del relato de Marcela.

La actriz, a través de su video, muestra como fueron sus inicios en el mundo del entretenimiento, un relato conmovedor, que seguro no fue fácil para ella a la hora de presentarlo.

“Crecí en los años 90, una década que para mí estuvo marcada socialmente por figuras como Pamela Anderson, Natalia París y las reinas de belleza. A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer” contó.

Marcela Mar explicó que en esas épocas “creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí, desarrollé una inseguridad terrible, una sensación de insuficiencia que me acompañó una buena parte de mi vida”, dijo.

Después de tantos años, algunos de ellos visitando el quirófano por inconvenientes con las prótesis, en esta última, después de 10 años con los implantes, decidió que sería el fin, pues una celulitis la había mandado a urgencias de nuevo y era algo que no quería seguir viviendo.

“Me siento mucho mejor, puedo respirar nuevamente. Hoy sé que mi bienestar es lo más importante, me siento más libre, por fin me siento suficiente y me quiero y me acepto como soy”, expresó orgullosa de sí.

Finalmente Marcela le recomendó a las mujeres que la siguen en sus redes que “si estás pensando en quitarlas, te recomiendo que lo hagas, es la mejor decisión que puedes tomar”, concluyó.

