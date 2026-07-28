Marcas internacionales, leyes locales: cómo las empresas equilibran los estándares en los diferentes mercados

Existe una suposición recurrente en la estrategia empresarial internacional: si un modelo funciona en un mercado, se puede replicar en otros lugares, solo hay que estandarizar el producto, localizar el idioma, ajustar el precio y el resto sucederá por sí solo. Sin embargo, la confianza no se construye de la misma manera. Lo que puede generar credibilidad en una región es posible que tenga poco impacto en otra.

Hoy en día, las marcas internacionales operan en culturas, deportes, ecosistemas, entornos digitales y comunidades muy distintas. Lo que los usuarios esperan de una marca en Europa puede diferir de manera significativa de las expectativas en África, América Latina o Asia. Es por esto que la expansión internacional ya no solo se trata de entrar a nuevos mercados, sino de seguir siendo relevante en cada uno de ellos.

​

Este desafío va más allá de los clientes. Las marcas de apuestas modernas operan como ecosistemas más amplios que incluyen asociaciones deportivas, redes de afiliados, iniciativas en los medios de comunicación y proyectos comunitarios. Por ejemplo, el ecosistema de 1xbet también incluye un programa internacional de afiliados, 1xPartners, el cual trabaja con socios en múltiples regiones y mercados. Por lo tanto, para construir esa confianza se requiere compromiso no solo con los jugadores, sino también con los afiliados, organizaciones deportivas y comunidades locales.

Para las compañías internacionales, el crecimiento exitoso en mercados específicos depende cada vez más de equilibrar el cumplimiento de los estándares y una comprensión genuina de las audiencias locales.

Misma marca, diferentes realidades

El alcance internacional no significa una percepción uniforme. La misma marca genera una percepción diferente según dónde se encuentre el usuario y por qué el deporte es importante para esa persona.

En Europa, el mercado de apuestas con mayor experiencia y regulación, los usuarios priorizan la transparencia, la protección de datos y los términos claros — la confianza se genera a través de la credibilidad institucional. América Latina opera desde una perspectiva emocional: la cultura, el fútbol, los influencers locales y el valor de entretenimiento de la marca suelen ser más persuasivos para la audiencia que cualquier comparación de características, por ejemplo. En África, la confianza se gana a través de la utilidad práctica, la relevancia local y el compromiso visible con la comunidad, más que por el prestigio de la marca.

Estas no son variantes de la misma audiencia, sino entornos fundamentalmente diferentes que requieren distintos abordajes de comunicación, asociaciones y desarrollo de la marca a largo plazo.

Distintos mercados, diferentes formas de intervención: casos prácticos

La adaptación local no sigue un mismo modelo. En algunas regiones, la confianza se construye a través de los deportes y las instituciones locales. En otras, surge a través de comunidades digitales, influencers o un compromiso social visible. Lo que funciona en un mercado puede pasar desapercibido en otro.

Latinoamérica es un ejemplo de cómo los modelos de interacción cambian incluso dentro de la misma región. En los años de experiencia de 1xBet, una marca que opera en múltiples regiones y entornos culturales, se ha podido ver que los distintos mercados suelen necesitar enfoques diferentes para generar confianza. Por ejemplo, en Guatemala, con la adquisición de una licencia se pudo establecer el marco legal para las operaciones y la alianza con el FC Xelajú MC fue lo que proporcionó una plataforma para la comunicación y la participación de los fanáticos locales. En Perú, el enfoque es diferente: las colaboraciones con los streamers Benjaz y MR Choco, junto con pódcasts de fútbol, reflejan la importancia que tienen cada vez más los creadores de contenido y las comunidades digitales a la hora de moldear la percepción de la marca y la confianza del público. Esta estrategia también se extiende a los torneos de e-sports. A través de iniciativas como La Choco Cup y El Gran Coliseo de Benjaz, organizadas en colaboración con streamers populares, 1xBet fortalece su vinculación con la comunidad de e-sports en Perú, al mismo tiempo que apoya el crecimiento del escenario local de los juegos competitivos. Por ejemplo, El Gran Coliseo de Benjaz reunió a 12 de los mejores equipos peruanos de Dota 2, lo que culminó con una final en vivo LAN en el Infinity Gaming Center en Lima, lo que trajo de vuelta a la ciudad el ambiente de un evento de e-sports presencial.

África refleja un modelo diferente para desarrollar la confianza y que, con frecuencia, está estrechamente vinculado con la participación comunitaria y con el involucramiento local a largo plazo. Por ejemplo, en Nigeria, el torneo de fútbol amateur 1xCup atrajo a más de 414 equipos en 2025, con partidos integrados en SofaScore, transmitidos por la televisión local y por YouTube, lo que convirtió a una competencia de base en una parte visible de la infraestructura deportiva nacional. Además, en Kenia, se realizó la Waziri 1xCup que incluye fútbol, rugby y baloncesto en las categorías amateur y femeninas, la cual tuvo un aumento en su asistencia de 4.000 en 2023 a 8.000 en 2025. También, en Guinea, el programa 1xImpact organiza torneos a nivel de distrito en múltiples prefecturas, proporcionando a los participantes equipo y premios en efectivo.

Más allá del deporte, el compromiso regional de 1xBet también incluye el apoyo a la comunidad, iniciativas educativas y proyectos ambientales. Si bien estas actividades varían de un mercado a otro, reflejan un enfoque más amplio: establecer relaciones a largo plazo con las comunidades locales en lugar de limitar el compromiso únicamente a la actividad comercial.

En América Latina y África, el principio común sigue siendo el mismo: fomentar la confianza a largo plazo implica un compromiso de integración en los ecosistemas locales a través del tiempo en lugar de simplemente limitarse a operar dentro de ellos.

Juego responsable: principios sólidos en todos los mercados

En medio de las variaciones entre los distintos mercados, hay una prioridad que sigue siendo universal: la obligación de proteger a los jugadores. Aun así, la situación es más compleja de lo que una sola norma podría sugerir.

Como parte de una iniciativa más amplia para apoyar el desarrollo de la industria, SBC Media, con el respaldo de 1xBet, lanzó el proyecto de investigación del Índice Internacional de Seguridad de Jugadores. Esta iniciativa analiza los enfoques de regulación y protección de los jugadores en diferentes mercados. No obstante, no se trata de una evaluación regulatoria ni de una certificación de 1xBet. El estudio analizó los enfoques de protección de los jugadores en diversas jurisdicciones y resaltó una realidad importante: si bien los mercados difieren de manera significativa, la estabilidad a largo plazo depende cada vez más de mantener altos estándares de protección de los jugadores y de participación responsable.

Los hallazgos refuerzan una tendencia más amplia en la industria, ya que si bien los principios sólidos pueden servir como base, el éxito de su implementación depende de la adaptación local.

La arquitectura de la confianza

Los estándares internacionales pueden mantenerse constantes, pero el camino hacia la confianza es diferente en cada mercado. Las marcas internacionales más sólidas siguen siendo reconocidas siempre y cuando sean genuinamente relevantes para las audiencias locales. La lección clave es clara: las empresas internacionales sostenibles se basan en el equilibrio entre los principios universales y el entendimiento local, no en un enfoque genérico para todos.