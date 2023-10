Marcao sigue su calvario y ahora el club anuncia una lesión de aductor

Sevilla, 28 oct (EFE).- El central brasileño Marcao Teixeria, contratado por el Sevilla la pasada temporada, en la que jugó muy poco por problemas físicos, aún no ha debutado este curso y el club anunció este sábado que padece una lesión de aductor de la que "queda pendiente de la evolución en las próximas semanas".

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC informan de que el jugador Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' ha sido sometido en las últimas horas a una resonancia, la cual arroja una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda. El central brasileño queda pendiente de la evolución en las próximas semanas", señala el comunicado facilitado por el club hispalense en la tarde de este sábado.

Marcao, de 27 años y contratado en el verano de la pasada temporada procedente del Galatasaray turco, llegó a esa pretemporada con unas mermas físicas que impidieron al entonces entrenador del equipo, Julen Lopetegui, contar con él con asiduidad, lo mismo que sus sucesores en el cargo, el argentino Jorge Sampaoli y José Luis Mendilibar.

En esa campaña 20022-23, el brasileño, que tiene contrato con el Sevilla hasta junio de 2027, sumó solo once partidos en todo el curso, cinco de LaLiga, tres de la Liga de Campeones y otros tres de la Liga Europa, en los que acumuló poco mas de setecientos minutos de juego.

El presente ejercicio Marcao también lo inició sin estar en plenitud física en la pretemporada, aunque el entonces entrenador sevillista, José Luis Mendilibar, llegó a convocarlo para el partido ante el Rayo Vallecano, de la novena jornada de LaLiga, que finalmente no jugó y que además fue el último de técnico vasco en el banquillo del equipo.

Posteriormente, ya con Diego Alonso como entrenador, el preparador uruguayo no utilizó a Marcao en el partido de su debut, ante el Real Madrid, mientras que en la víspera del encuentro ante el Arsenal del pasado martes el club informó de que, independientemente de que no podía jugar por no estar inscrito en la Liga de Campeones, "no se ejercitó con el grupo por unas molestias musculares" y que "en los próximos días" sería "objeto de revisión y pruebas médicas".

El resultado de esos exámenes se hizo público en la tarde de este sábado, sin que ahora exista un plazo estimado para que el central brasileño vuelva a unirse al trabajo con sus compañeros de plantilla.

Por: EFE