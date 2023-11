Marc Márquez señala que «las expectativas son bajas, vienen circuitos que no se dan bien»

Sepang (Malasia), 9 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha señalado ante la disputa del Gran Premio de Malasia de MotoGP este fin de semana que "las expectativas son bajas, como en los últimos grandes premios, de menos a más".

"Vienen dos pistas, Malasia y Qatar, que me han costado ya históricamente, y no creo que este año vaya a ser diferente", recalcó.

"Luego ya en Valencia pues sí que es un circuito algo más favorable para mi estilo de pilotaje", reconoció Marc Márquez en Sepang.

Ante la finalización de su relación con Honda, reconoce Marc Márquez que "tampoco soy muy realista de que se acaba la relación y empieza otra, pero tampoco quiero pensarlo mucho, porque estamos en Malasia y mi objetivo, como en Tailandia, es dar el ciento por ciento, en Qatar igual, y en Valencia igual, sin exagerar, sin hacer locuras, pero intentando dar el ciento por ciento porque es la mejor manera de dar las gracias tanto a Honda como al equipo por todo lo que me han dado durante estos años".

"Entiendo que haya mucha expectativa, lógicamente, porque hay un cambio de marca y se ha generado esa expectativa en el pasado cuando hay un cambio de marca con otros pilotos, pero sí que es verdad, pero mi trabajo es intentar evadirme de esas expectativas y hacer estas tres carreras que quedan de la mejor manera posible", recalca Márquez.

"Luego, en el test de Valencia, no hay que olvidar que llevo once años pilotando un estilo de moto, tendremos que ir de menos a más, ir probando, y todo llegará, tengo que ir adaptándome también al equipo pues hay muchos cambios diferentes y el primero que tiene preguntas soy yo, y las tengo que ir resolviendo en pista", insistió el ocho veces campeón del mundo.

En lo que a expectativas se refiere, aclaró que no iba a entrar en "decir un número o un resultado, ni un objetivo, sin probar la moto".

"Primero necesito probar la moto, luego necesito hacer la pretemporada entera y cuando acabe la pretemporada veré exactamente dónde estamos. Es un poco como el año pasado, que fui con el mismo discurso y estando en el mismo equipo, porque durante la pretemporada vas viendo cosas, vas viendo si sale una marca, si sale otra, si sale un piloto o si sale otro y es ahí donde de momento sería un error entrar en un objetivo claro", explica.

"El objetivo principal es volver a divertirse encima de la moto y eso significa ser competitivo", aseguró Marc Márquez.

Sin querer tampoco entrar a hablar de la que será su nueva moto, la Ducati, Marc Márquez explicó que "te hace tener ideas de que hay muchos pilotos con diferentes estilos de pilotaje que son capaces de ir rápido, por eso ahora mismo es, desde mi punto de vista, hoy, en Malasia 2023, la mejor moto en parrilla de salida".

Y se preguntó "¿El año que viene?, pues no se sabrá, pero hoy sí. Es aquí donde no hay excusas sobre la moto, pues tienes la moto que va líder del mundial y que van rápido muchos pilotos, sí, pero que van constantes, tienes sólo dos pilotos, que son Martín y Bagnaia, que son los únicos dos capaces de ser constantes en diferentes estilos de pista".

Y, al referirse a la constancia y la rapidez, aclaró que "rápido también voy de vez en cuando con la Honda, pero la constancia es lo que marca si puedes luchar por un campeonato o no, y eso es lo difícil. La constancia en ser rápido en diferentes estilos de pista, de asfalto, de adherencia, es ahí donde marca la diferencia luchar por un campeonato o simplemente ser rápido en algunas carreras".

Marc Márquez aseguró no haber hablado con su hermano: "No, no, no, de hecho no he hablado de la Ducati a fondo porque sería una falta de respeto. Aún estoy trabajando para Honda y dando el ciento por ciento y si hay algo para probar lo hago".

"Continúo intentando dar el comentario más preciso, incluso podría tener contacto con mi equipo del año que viene e intento evitarlo ¿Porqué? Pues porque quedan tres carreras por delante en las que mi objetivo es ese, acabar de la mejor manera posible y ser lo más profesional posible, luego ya habrá tiempo de hablar con mi hermano, con Ducati, con Gresini, con el nuevo técnico, para preparar la temporada 2024", aseguró Márquez.

Por: EFE