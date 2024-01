Marc Márquez se quita presión en su nuevo reto y cuenta con Alex como gran compañero

Madrid, 10 ene (EFE).- El ocho veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez ha señalado, en la presentación realizada en Madrid junto a su hermano Alex, con el que formará en el equipo Gresini de MotoGP en 2024, que no siente ninguna presión pues su objetivo es trabajar y "aprender lo más rápidamente posible" los secretos de su nueva moto, un objetivo en el que contará con el inestimable respaldo de su hermano.

Desde que se conociese el paso de Marc Márquez de su marca de toda la vida en MotoGP, la japonesa Honda, al equipo satélite de Ducati Gresini, el ocho veces campeón del mundo no había podido hacer declaraciones al respecto, por lo que esta primera presencia ante los medios de comunicación era muy esperada y no defraudó a las expectativas.

Márquez, que aseguró que "poder estar en este primer evento es un orgullo", pues llevan más de una década juntos -con su patrocinador personal Estrella Galicia-, afronta 2024 "con mucha ilusión y con muchas ganas de mejorar", como expresó durante la conferencia de prensa.

¿Qué piensa de poder comparar datos con tantas motos?

"Aun no lo he vivido. En Valencia me centré en mí mismo y no me quería comparar con nadie, quería entender la moto pero al haber ocho motos en pista se pueden comparar muchas cosas, aunque también te puede liar más de lo que te piensas, pero será en la práctica cuando se vean las diferencias. Ojalá quieran comparar mis datos, pues querrá decir que eres rápido, pero también en Honda estaban abiertos los datos y no ayudó mucho, pero que duda cabe que el tener ocho motos en pista ayuda mucho".

Llega a un equipo en el que su hermano es el veterano, parecido a lo que sucedió en 2020 en Honda…

"Es totalmente diferente la situación de 2020 a la de ahora y ojalá sea diferente porque entonces no pudimos ni competir ni compartir boxes porque en la primera carrera me lesioné y entonces pensaba en el título y ahora solo pienso en disfrutar de la moto y si lo hago llegarán los resultados. Alex tiene experiencia con esta moto y con luchar por la victoria, con lo que creo que podré aprender cosas de él".

¿Que sintió en esos primeros test de Valencia?

"Se hace raro, en Valencia en el primer test me sentí muy cómodo, pero se hacía raro no ver las caras de Santi o de los mecánicos, pero son cambios en la vida que se afrontan con la mayor motivación posible".

¿Cómo afronta el reto de este año?

"Tranquilo, con una pretemporada normal que hace mucho que no hacía, pero desde Valencia el antebrazo que había dado guerra mejoró mucho y ahora he podido hacer una pretemporada normal y ahora tengo mucho trabajo para adaptarme a la moto y al equipo, primero yo a ellos y cuando tenga un nivel empezar a cambiar cosas para sentirme a gusto con todo".

Y, volviendo sobre el test, cómo fue esa prueba…

"Fue un test el de Valencia bueno, el primer día después de tanto tiempo con una moto y un estilo de pilotaje, fue la sonrisa de la tranquilidad el poder salir con otra moto y por mucho que hayas ganado y que tengas de experiencia en la categoría probar un nuevo proyecto me permitió relajarme, simplemente dar vueltas, sin trabajar en la moto, pero ahora ya hay una lista para Malasia y con ganas de estar en circuitos que me cueste para poder trabajar y que todo el equipo me ayude a sentirme lo más cómodo posible y lo más rápido posible".

¿Qué diferencia hay entre la Honda y la Ducati?

"Es una moto diferente, no me voy a mojar. Se hace el tiempo de una manera diferente, pero sí que al final es frenar lo más tarde posible y acelerar cuanto antes, pero en Valencia siempre me ha ido bien y por eso es importante llegar a circuitos en los que me cueste más".

¿Por qué asume ese riesgo de dar este paso de cambio de equipo?

"Es dar un paso en mi carrera deportiva para buscar la solución, pues esperando sentado no se llega a ninguna parte, hay que dar pasos y eso es lo que he hecho en mi carrera deportiva para seguir sintiendo mariposas en el estómago para poder continuar con mi carrera".

¿Dónde está el límite de Marc Márquez?

"Las expectativas están muy altas por todo el mundo y uno de mis trabajos es evadirme de todo esto, pero es igual de difícil que siempre, incluso más, tras tres últimos años muy difíciles. Por eso no se pueden crear expectativas antes de comenzar la temporada, lo importante es ir con perfil bajo, carrera a carrera, pues eso permitirá trabajar más tranquilo para no generar la confusión inicial en la que todos esperan lo máximo".

¿Puede ser la Ducati una moto para adaptarse rápido?

"Veremos. No voy a contestar, pero es uno de mis trabajos torear como se pueda, pero si una moto es buena el piloto se adapta fácilmente, pero la gran diferencia de ser rápido o muy rápido, es la constancia. Que podré ser rápido pronto, no lo sé, esa es la diferencia que hacen los buenos pilotos, pero todo va a depender de cómo sea de rápida la adaptación a la moto".

¿Entiende lo reacia que fue Ducati a que llegara a su órbita?¿Cuánta vinculación hay con Ducati?

"Nunca he tenido este sentimiento porque si no, no habría dado el paso, una de las cosas es que siempre intento evadirme de los titulares a lo que está pasando. Siempre he estado muy arropado por Gresini, que me dio mi tiempo, y ese fue el porqué di el paso al equipo Gresini, porque nunca me empujaron hasta que se aclaró mi cabeza.

Para el año que viene, 2025, no hay nada hablado con nadie, tengo que valorar cuál es la mejor situación, siempre y cuando esté bien en pista y que haya un buen rendimiento en pista".

"Después de una relación larga no se puede entrar en otra relación larga, hay que pensar en el momento actual, pero lógicamente hubo contactos con otras marcas que no voy a desvelar nunca y me siento muy agradecido tanto a Honda como a Ducati y al equipo Gresini, que es en donde ahora me siento muy cómodo y dónde quiero recuperar todas las sensaciones".

¿Es posible ser campeón con una Ducati no oficial?

"Para mí, sigo en el mismo discurso de antes, lo siento, sería un error pensar en el título, sobre todo porque llevo dos años sin una victoria. En alguna sprint race he sacado la cabeza, pero no puedes pretender iniciar un proyecto y hay ilusiones, pero de la ilusión no se vive, se trata de disfrutar y de probar cosas y avanzar, pero no se puede afrontar una temporada sin haber hecho la pretemporada y viendo de las temporadas que vengo".

¿Esa cuarta y última operación tuvo algún objetivo particular?

"Lógicamente la cuarta operación fue para mejorar mi vida personal pues los dolores eran insoportables y me cambió hasta el carácter y este año 2023 sufrí muchas caídas que me rompieron el ritmo, pero el objetivo era que mi carrera deportiva siga muchos años más, pero para eso tengo que seguir divirtiéndome en los puestos de arriba, intentar una buen progresión y podemos buscar el disfrutar carrera tras carrera".

¿Cómo está de salud?¿Ha preguntado mucho a su hermano por la Ducati?

"Bien, bien. Físicamente cada vez me siento mejor y he buscado esa constancia para no tener lesiones y conseguir una buena progresión.

Quizás demasiado, pero sí es cierto que en algunas ocasiones he sido un poco 'brasas'".

¿Porqué cree que después de once años aparecieron los problemas de síndrome compartimental?

"Había tenido muy pocos problemas de antebrazos. Empezaron un poquito al final de 2022 y en 2023 hubo muchos problemas, en Le Mans, que no tuve tacto en el freno ni nada y ahí entendí que tenía un problema, pero lo fui salvando como pude, pero la explicación es sencilla. Me he operado del derecho, que tiene cuatro operaciones, lo que ha hecho que se fortalecieran otros músculos para suplir otras carencias y al hacerme las pruebas di positivo y no dude en operarme para solucionar el problema".

¿Detecta algo de temor, miedo o respeto en sus rivales?

"En este caso no veo temor en la parrilla, soy uno más, sí que si vienes de ganas cuatro títulos puedes tener temor, pero vengo de una situación en la que me han ganado muchos pilotos, jóvenes y con ganas y también me tengo que reinventar para ver que es lo que hacen los demás, pero sí que me enfrentaré a pilotos que llevan muchos años con la misma moto y que tendrían que esta por delante mío, mientras que mi trabajo será dar el ciento por ciento y respecto a la moto, pues es cierto que habrá que trabajar mucho y muy serio y se podrá optar a todo con las lógicas diferencias de un equipo oficial a uno privado, pero mi trabajo será dar el ciento por ciento".

¿Se le nota relajado?

"Estoy relajado porque he conseguido ir a mi aire y eso es importante, pero tengo ganas de que lleguen los test de Malasia, pues me siento preparado y tengo ilusión, pero no hay ansia. Hay ganas pero no se puede ir con una venda en los ojos. Poco a poco intentaremos trabajar lo mejor posible y si puedo mejorar resultados lo intentaré, como todos los pilotos, pero de entrada como piloto Ducati -con los tres primeros pilotos del mundial de la misma marca- no puede optar a luchar contra ellos, lo tienes que ir creando para que llegue ese momento".

¿Qué opinión le merece su técnico Frankie Carchedi?

"Lo conozco de un día pero hemos hablado mucho, nos hemos llamado, pero lo importante es que es un técnico aplicado y sin horarios. Si hay que trabajar más se hace y su implicación e ilusión son muy buenos además de la tranquilidad que exteriorizó en todo momento. Estuvo tranquilo, fue a su rollo, con su pauta, y no se dejó influenciar por nadie".

Llegado el momento de su hermano Alex, éste señaló jocoso "me he dejado barba para parecer más mayor que Marc. A él no le sale. Segundo año y hay que seguir la evolución. Empezar con buen pie, que hace que sea más ameno. Ganas de pretemporada y de test de Malasia. Acabamos muy bien el año y hay que empezarlo bien, pero no hay ahora expectativas. Es muy pronto, es mejor mantener perfil bajo y el objetivo es mejorar la regularidad y ser más sólido".

"Compartir los datos es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Puedes tener mucha información y referencias, pero te puedes liar. Te llegas a obsesionar comparando con unos y con otros. Mi experiencia es coger siempre a los dos mismos de referencia. Pecco y Martín son en los que más me fijé el año pasado. Son estilos de pilotaje diferente y hay que entenderlo", dijo de la opción 'Ducati' de compartir los datos de todos sus pilotos.

De su hermano dijo que "se puede esperar todo, si bien la magia no la ha perdido, pero me ha preguntado mil veces si irá bien con la Ducati, pero sigue teniendo el nivel de 2019, se ve entrenando. Habrá momentos difíciles y en los que tocará sufrir, pero si alguien sabe sufrir es él".

"Si peleo con Marc por la victoria… Yo quiero la primera. Déjame una al menos. La ventaja es que le conozco de los entrenamientos", comentó sonriendo Alex Márquez sobre una hipotética pelea por la victoria con su hermano, del que recordó que "cuando llegué a Honda me daba la brasa y llegué a decirle que me dejara en paz. Tenerle ahora es especial, porque es mi hermano, tengo la información más directa y la unión hace la fuerza. De eso me tengo que aprovechar".

