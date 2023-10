Marc Márquez reconoce un error suyo en la caída de la primera vuelta

Mandalika (Indonesia), 14 oct (EFE).- El español Marc Márquez, fuera de la carrera "sprint" del Gran Premio de Indonesia en la primera vuelta, ha reconocido que ha sido su "sprint más corto, sólo once curvas", además de que el error ha sido suyo: "no ha pasado nada del otro mundo".

"Normalmente las primeras vueltas son uno de mis puntos fuertes, pues siempre empujo y casi siempre me sale bien, pero hoy ha salido mal. He empujado en esa curva once, he derrapado un poco y cuando he vuelto el agarre la he perdido de delante. Error mío", insistió Márquez, quien agregó al respecto que simplemente ha entrado con más velocidad en esa curva y ha perdido la moto. "Tenía que haber entrado más lento y ya está", destacó.

"Mi compromiso sigue siendo el mismo y es el máximo, se ha visto en la Q2, que también me he caído, he levantado la moto y he seguido. Tenía a la izquierda la entrada al 'pit lane' y a la derecha otra vuelta de riesgo y he hecho otra vuelta para colocarme octavo en parrilla", recordó.

"Ayer fue un poco como en India, pero sí que es cierto que parecía una cosa, porque el límite lo ponía la adherencia de la pista. Hoy ha ido mejorando y van apareciendo otros factores para encontrar el límite y ésta es la única explicación de por qué en la última fila de la parrilla están las tres Honda", explicó Márquez, quien reconoció que "ayer estábamos con ritmo muy buenos, hoy todos han bajado un segundo el ritmo y nosotros hemos empezado a sufrir más y estamos lejos".

Y, sincero como siempre, dijo que en la carrera 'sprint', aunque no se hubiese caído, "difícilmente habría cogido un punto", pues cree que habría acabado detrás de Bagnaia. "He visto los ritmos y mi ritmo era estar con Oliveira", resaltó.

En cuanto al gran premio del domingo dijo que "dependerá del neumático trasero, pues algunos se destruyen y otros no y tengo que ver cómo gestionarlo, si poner el blando porque el medio puede ser una opción, pero dependemos del neumático trasero, porque como se ha visto hoy a Maverick -Viñales-, baja muchísimo".

Del rendimiento del hasta hoy líder del mundial, recordó que ya lo había dicho en Japón: "Bagnaia está sintiendo la presión de ser el campeón, de estar en el equipo de fábrica y se siente obligado a reeditar el título, mientras que Martín no tiene nada que perder, tiene esa liberación, está relajado, le sale todo y si gana bien y si no también, y eso ayuda mucho".

