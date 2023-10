Marc Márquez reconoce sobre su podio que «sabe a aire fresco, es oxígeno»

Motegi (Japón), 1 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que consiguió la tercera plaza en el Gran Premio de Japón de MotoGP, reconoció que para él "sabe a aire fresco y es oxígeno por la temporada que estamos teniendo".

"Es un podio que veníamos persiguiendo y que se ha construido de manera correcta, desde Silverstone, con otra mentalidad después de las vacaciones, yendo poco a poco, cogiendo confianza, hemos ido subiendo el nivel hasta ahora", asegura Márquez, quien señala que "es verdad que es un podio en agua y que en seco no hubiera sucedido, quizás en India hubiera sucedido en seco, pero aquí no y hemos sabido aprovechar la oportunidad".

Márquez reconoció que "el año pasado iba cómodo en lluvia y bien, pero este año, cuando he ido rápido, no voy cómodo, voy incómodo de entrada, pero luego soy capaz de buscar la manera de pilotar para acabar rápido y hoy, una vez más, no iba cómodo cuando he salido con neumáticos de agua".

"He esperado mi momento porque sabía que la pista iría cambiando y que cuando se empapara más tendría mejores sensaciones, por lo que me he dedicado a conservar los neumáticos y, cuando había más agua en pista, de golpe de una vuelta a otra, he tenido buenas sensaciones y he empezado a recuperar", comentó el piloto de Honda.

"Aún recuperando, he sido uno de los pilotos que ha levantado la mano, porque la pista era impracticable y justo cuando he levantado, he visto la bandera roja al final de recta", recuerda.

"La carrera que han hecho Martín y Bagnaia ha sido muy buena, porque pilotar de esa manera, con la presión de jugarse un campeonato, tenían mucho que perder, y yo nada; en la segunda carrera podía arriesgar más, pero a veces la avaricia rompe el saco y este podio ya lo hubiera firmado el jueves, así que lo firmo también hoy", reconoció satisfecho.

En cualquier caso Marc Márquez, sobre su futuro, fue claro al decir que este resultado no influirá en nada: "No. Tengo las ideas muy claras. Lo tengo todo bastante bien estructurado y no influye para nada".

"Esta situación no es agradable para ningún piloto y soy el primero que quiere tener las ideas completamente claras, claras las tengo, pero decididas, lo más pronto posible. Ojalá se pueda hacer pronto", insistió Marc Márquez sobre su futuro.

Por: EFE