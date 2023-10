Marc Márquez reconoce que se ha sacado «un peso de encima teniendo el futuro claro»

Mandalika (Indonesia), 13 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que concluyó el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP sexto, reconoció que tras su anuncio del jueves se ha sacado "un peso de encima" teniendo "claro" su futuro.

"Si bien el nivel en pista y el compromiso no cambia y, de hecho, estas últimas dos carreras, que aparentemente han sido las más movidas, han sido las dos mejores del año, y con la experiencia que tengo, ya sé evadirme de los problemas y centrarme en la pista, por eso el nivel en la pista es prácticamente el mismo", explicó Márquez.

"Aquí hoy había unas condiciones similares a India, con poca adherencia, patinaba la moto y esto hace que el límite lo ponga la pista y no se llegue a exprimir del todo las motos, pero por la tarde el agarre ha mejorado y ya se ha visto arriba a los de siempre, pero es cierto que fuera de Europa, los viernes nos encontramos más cómodos con pistas con menos adherencia", reconoció el piloto español.

Asimismo, apuntó que mañana "será muy importante la Q2", pero incidió en que no va "a optar a la primera línea", y la segunda es "muy complicado", pero que si puede estar en la tercera lo firma ahora. "Aunque el objetivo hoy era la Q2, lo hemos conseguido y mañana a ver si podemos hacer lo mismo", insistió .

"Por la mañana, cuando he visto la posición, ya me he sorprendido porque en el segundo parcial me dejaba mucho margen después de la caída del año pasado y por la tarde ya he incrementado el riesgo en ese punto. Tendremos que dar un pasito más, pero es buen ritmo para estar del séptimo al décimo, que es nuestra posición en este momento", puso de relieve.

A vueltas con su decisión de dejar Honda, Marc Márquez reconoció que llamó al expiloto y ahora probador de KTM, Dani Pedrosa, pero no quiso explicar nada de esa conversación. "No lo dije antes y no lo voy a decir ahora. Ya es mucho que dije lo de la llamada, porque se ve la gran persona que es Dani y si él quiere contarlo, que lo cuente él. Yo no voy a contar nada", agregó al respecto.

En lo que a la jornada de hoy del italiano Marco Bezzecchi se refiere, destacó que "si sale bien, heroicidad, si sale mal, locura".

"Esto es como va, pero siempre en el límite y olé por él. Es saber hacerlo, es tener las ganas, es arriesgar. Esta mañana ya tuvo una caída fea y ahí podía haber hecho ’click’ el tornillo y te tienen que volver a operar. Es una liada, que sé por experiencia, aunque en mi caso pasó por estrés, no por caída. Yo no he tenido nunca una fractura de clavícula, pero olé por él. Valentía", destacó Márquez.

Poco a poco se empiezan a saber datos de su futuro y Márquez reconoce que "todo será raro" para él, llegar al box y no ver la cara de Santi Hernández -su ingeniero-, pero en la vida, ha hecho hincapié, "te tienes que adaptar y sé que Frankie Carchedi -su ingeniero en 2024 con Gresini- tiene mucha experiencia, fue campeón del mundo con Joan -Mir-, así que el compromiso será máximo" y se tendrán que entender "para sacar los mejores resultados".

Por: EFE