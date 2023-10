Marc Márquez reconoce que «había ritmo» y que «ha sido mejor de lo esperado»

Buriram (Tailandia), 28 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que fue cuarto en la carrera "sprint" del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, ha reconocido que "había ritmo" y que "ha sido mejor de lo esperado".

"Hemos podido pasar de la Q1 a la Q2 y en la Q2 meternos en la tercera línea, que es el máximo para salir y optar a los cinco primeros. Luego hemos arriesgado mucho en la carrera sprint y ha salido bien", explicó Márquez, quien recordó las palabras de Alberto Puig en el sentido de que era el único que podía "hacer sonar la flauta en carrera". Por ello sentenció: "hice sonar la flauta, sí, ya se lo he dicho a Alberto".

Más frío, Marc Márquez recordó que "es una carrera sprint y es sólo un cuarto", pero incidió en que "estos resultados vienen bien", ya que son "las últimas carreras del año y con el equipo, y vienen bien estos resultados", sobre todo porque ayer, agregó, sufrieron y "en Australia también, pero ahora parece que menos".

Márquez peleó hasta la última vuelta con su compatriota Aleix Espargaró, que le adelantó en la última vuelta y, en este sentido, apuntó: "ha perdido él la cuarta plaza, yo no la he ganado. La ha perdido porque ha cometido un error en la curva 1 y otro en la 3".

"Ahí ha sido cuando he dicho 'ahora sí, estamos cerca' y me he puesto delante, pero sabía que me pasaría, y prefería que lo hiciera donde lo ha hecho que no en la última curva pues ya no tenía tracción y me ha pasado así, por agarre, de no haberme pasado ahí, me habría pasado en la 11", explicó Marc Márquez de su pelea con Espargaró.

Y agregó: "él no sabía cómo iba yo, pero yo sí sabía cómo iba él, porque no ha ido detrás mío, por eso prefería que me pasara ahí y no he puesto mucha resistencia, porque si me la tenía que jugar me la iba a jugar en la última curva".

"Me he divertido porque he podido estar en alguna batalla, que es lo que me gusta. He peleado con Bezzecchi y con Aleix, y he podido tener un buen ritmo, y en las primeras vueltas, con los neumáticos frescos, he podido coger a Binder y Marini, pero luego me he ido posicionando en mi ritmo y aunque los neumáticos han empezado a bajar bastante, los he podido mantener bien para la última vuelta", aseguró Márquez.

Al referirse a la carrera del domingo reconoció que "con el doble de vueltas será mucho más difícil, no puedes ir con este riesgo y para pilotar con este ritmo hay que ir en todas las frenadas al límite, frenando muy tarde para recuperar lo que se pierde acelerando, porque en 13 vueltas las puedes salvar, pero en 26 es más difícil".

"La otra incógnita será el neumático trasero, porque a nosotros con el duro nos cuesta mucho más", recalcó Marc Márquez.

E insistió en que "sólo con poner el doble de litros en el depósito hace que la frenada cueste mucho más, hay mucho más peso y la moto es mucho más crítica delante, pero sobre todo es el neumático trasero ya que las Ducati y las Aprilia son capaces de ir igual de rápido con uno o con otro, pero nosotros no".

Sobre la autorización de Honda de poder probar su nueva Ducati tras la carrera de Valencia, señaló que "me lo esperaba, pero hasta que no fuese oficial no puedes decir nada, tengo que agradecer a Honda que me deje probar la moto ya, porque no es un día de test, son dos meses de test".

"Irse al invierno sin haber probado la moto no me apetecía mucho, pero también lo entendía, y en Honda han sido los primeros que no me han puesto ninguna traba, ningún 'pero', y esto es de agradecer, se lo agradezco y mucho", reconoció Marc Márquez.

