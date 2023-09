Marc Márquez reconoce que está cansado de su situación y «pensativo»

Madrid, 12 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha reconocido hoy en Madrid que está "cansado", porque viene "de un fin de semana de carreras y un día de test, lógicamente, pensativo".

"Repaso todo lo que ha sucedido en pista, sobre todo cómo poder mejorar después del test y qué dirección hay que tomar para mejorar el proyecto y ese es el repaso que hicimos ayer con los ingenieros japoneses y con Honda, porque el nuevo prototipo de 2024 no funcionó como se esperaba y, en realidad, en la práctica, fue un poco peor, pero es una moto nueva en la que se tiene que seguir investigando", explicó Marc Márquez en la mesa redonda convocada por Estrella Galicia 0'0.

No obstante, el piloto ocho veces campeón del mundo de motociclismo reconoció: "No estoy decepcionado porque era un poquito lo que ya esperábamos, ha habido caras nuevas en el taller, pero han empezado hace poco y no han tenido tiempo de poner cosas diferentes en pista".

"Cuando hay situaciones críticas, cualquiera busca soluciones y hay Plan A, Plan B y Plan C, tengo estos tres planes, que me los quedo para mí y tengo que pensarlo para mí, pero mi compromiso a día de hoy es que tengo contrato con Honda y mi compromiso es máximo, ya que esta marca me ha dado mucho y sigo intentando buscar solución para este proyecto", recalcó Marc Márquez, que insistió: "Mi compromiso sigue siendo máximo y sigo creyendo en el proyecto".

El equipo oficial de Honda anunció para hoy una nota oficial del equipo, pero Marc Márquez se anticipó a aclarar: "No sabía que había nada de este comunicado, pero ya te digo yo que sólo mi círculo más íntimo sabe mis pensamientos. Quizá no haya qué anunciar".

Y Marc Márquez aseguró que todo es una cuestión "mental" suya, de ninguno más". "Siempre me he guiado por instinto, por decisiones propias y no se tienen que tomar en caliente, la decisión va a ser mía mental. Mentalmente, uno tiene que estar convencido de lo que escoge para triunfar y si no es así, mal vamos, pero estoy convencido de que estoy en el mejor sitio para triunfar en el futuro; día a día evaluaremos cada situación para estar convencidos antes de empezar".

Ante la posibilidad de una retirada antes de tiempo, Marc Márquez dijo, entre sonrisas que "ese es el Plan D. No, no, no". "Eso no me lo planteo porque me siento motivado, con muchas ganas, con nivel y bien físicamente, ni siquiera me lo llegué a plantear cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo y no disfrutaba, pero ahora me encuentro bien aunque los resultados no lleguen. Disfruto de mi pasión, que es el motociclismo".

Márquez explicó sobre los test que todos los pilotos siempre esperan más cuando prueban una moto nueva. "Y era una moto diferente, con diferente posición y estilo de pilotaje, pero el rendimiento, que es lo que se valora, era muy similar y tenemos que seguir investigando para ver qué nos falta y por qué siempre están los mismos problemas".

"Llevaba el mismo motor que la de este año. ¿Si eso es el problema? Puede que sí, puede que no, pero yo no soluciono el problema porque no soy el ingeniero. Lo más positivo es que todos nos quejamos de lo mismo y un piloto no puede coger la responsabilidad de decirles cómo tienen que hacer el motor ya que tanto el probador como nosotros nos quejamos de lo mismo y son ellos los que tienen que saber si es un chasis, el motor u otra cosa la solución", insiste en sus explicaciones Marc Márquez.

El piloto de Honda, a pesar de todo, dijo creer que había tiempo para responder positivamente. "Espero y creo que sí, que en seis meses da tiempo, lo ideal sería haber probado la moto nueva ayer y tener un pasito dado, pero no fue como esperábamos y se tiene que volver a empezar y ver si para Valencia pueden traer algo que esté al nivel o un poquito mejor".

Márquez achacó buena parte del problema a que, aunque no es excusa, "el covid afectó mucho en la zona Asia. Los ingenieros se tenían que quedar en Andorra y no podían viajar a Japón, porque seguían confinados, y hubo mucha información que no llegó y se perdió, ya que nosotros hemos mejorado, pero muy poco, y los fabricantes europeos han trabajado de manera agresiva y eficaz y han dado un paso muy grande".

Además, Marc Márquez se mostró a favor de otorgar una serie de concesiones a las marcas japonesas. "Se debe hacer, uno, porque se necesitan los fabricantes japoneses en el campeonato, dos, porque no puede ser monomarca la categoría".

"El campeonato va por épocas y hubo la de Honda, la de Yamaha y ahora es la época Ducati y si se da la oportunidad a los fabricantes que ahora están sufriendo más, la competición será más bonita, y para los pilotos es mucho mejor, pero como piloto, dejando marcas al margen, prefiero la máxima igualdad mecánica, porque así se busca al piloto y no la moto", dijo.

Márquez insiste hasta la saciedad en que tiene "contrato para el año que viene, el compromiso sigue siendo máximo, y también es cierto que se busca lo mejor para el proyecto en todo momento, y lo he mostrado, pero estoy buscando la mejor solución con Honda para el futuro para triunfar, sea en un año, en dos o en tres. El objetivo es triunfar".

Ante la pregunta de hacer un "Fernando Alonso", de estar un año fuera de la Fórmula Uno para luego regresar, Marc Márquez afirmó que "eso lo puede hacer sólo Fernando Alonso, que tiene un talento inhumano".

"Cuando estás en una situación crítica, el ser humano busca soluciones, que sean posibles o no, no se sabe, pero hay Plan A, Plan B y Plan C. Eso es claro. ¿Cuál es cuál? No hay orden, pero estoy tranquilo y, lo más importante, es que no me están afectando todos los rumores y la mejor manera de demostrarlo es en pista, como en Misano, que con todo lo que se había formado alrededor estaba más centrado que nunca", comenta.

"Cuando hay situaciones así, el deportista necesita hacerse valer y estar delante, pero tengo el sentimiento de que tampoco hace falta que demuestre nada, pero sí que tengo la obligación y al menos esa es mi mentalidad y lo que intento hacer en pista", insistió Marc Márquez.

Por: EFE