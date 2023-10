Marc Márquez reconoce no estar «en posición de arriesgar más y hacer locuras, no toca»

in

Buriram (Tailandia), 26 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) llega al Gran Premio de Tailandia de MotoGP sin objetivos demasiado claros ya que no está "en la posición de salir y arriesgar más; hacer locuras no, no toca".

"Lógicamente hay buenos recuerdos aquí, pues llegó mi último título mundial y eso es importante, pero no estamos en la posición de salir, optar a algo y arriesgar más", reconoce el piloto de Honda.

"El año pasado salí aquí con intensidad después de la lesión, arriesgando, y estuve casi fuera de la Q2 y después en la parrilla salía octavo y en seco hice de décimo o duodécimo y con intensidad, después de la lesión, que estaba bien. No sé qué decir, pero hacer locuras no, no toca", explicó Márquez, que en el circuito "Chang Internacional" logró matemáticamente su octavo título mundial, el sexto de MotoGP.

Márquez señaló que su trabajo se centrará igual que "en los últimos grandes premios, poco a poco entender en el FP1" dónde están "y a partir de ahí, ver las expectativas", a qué pueden "aspirar o como se quiera decir".

"En Australia, apreté en los momentos clave y unos salieron bien y otros mal, pero aquí intentaremos salir en el FP1 con intensidad y veremos exactamente dónde estamos, pero un buen resultado sería estar entre los diez primeros, meterse en la Q2 y en la carrera igual", insistió Márquez.

Ante la posibilidad de que la lluvia se convirtiese en protagonista, Marc Márquez aseguró: "Lógicamente, cuando hay lluvia se abren las posibilidades, como siempre he dicho, y este año en lluvia he ido rápido, pero sin sensaciones, así que depende, pues a veces cuando no tienes sensaciones incluso vas sufriendo igual".

"No sé si prefiero un fin de semana de seco y hasta donde llegue, o un poquito de movimiento con la lluvia, que puedes pescar algo, pero difícilmente pescaremos algo grande", añadió.

Tras anunciar que no seguirá en Repsol Honda, Marc Márquez aseguró que en su taller no ha cambiado nada, si bien es cierto que "lógicamente, en el gran premio de Mandalika era una situación como de melancolía".

"Incluso yo me sentía raro, porque fue un gran premio difícil después de la decisión, no por el ambiente, porque el ambiente era perfecto, sino por la sensación, por haber tomado la decisión, pero la implicación de todos es la misma, la de los japoneses también y la relación es la misma", resaltó.

"Cuando tomas una decisión importante también tienes que ser lo suficientemente hombre para ir o tener el carácter de ir y, uno por uno, dar las gracias a todos por el trabajo realizado", recalcó Márquez sobre su relación con el equipo en estas últimas carreras con Honda.

Márquez aclaró que lleva "desde Portimao haciendo esto", a la hora de seguir la rueda de algunos de sus rivales de Ducati e incide en que "ojalá pudiera hacer eso de ir detrás de ellos para ver cómo va la moto, pero cuando voy detrás de ellos, si los veo tres curvas ya es mucho, así que…".

"Necesitamos siempre una rueda, y al principio era la única Honda, pero ahora todo el mundo lo hace, Mir lo hace, Rins lo hizo también en el FP2 en Australia detrás de Viñales, lo hacen todas las Honda, pero ¿porqué?, pues no sé qué pasa pero detrás de uno se comporta totalmente diferente la moto", explicó Marc Márquez.

"Es muy difícil analizar una moto desde fuera, puedes decir dónde pierdes más, dónde pierdes menos, que haces o qué no, pero desde fuera el jardín del vecino siempre estará mejor que el tuyo porque no ves los defectos, pero es ahí donde una vez pruebas la moto cuando lo ves", insistió.

Ante la posibilidad de lograr un podio de aquí al final de la temporada, Marc Márquez señaló: "Para mí ya fue un sueño hacer un podio en Japón, yo creo que eso es ya un sueño, pues si el último podio es ese, sería bonito, porque el último podio se ha conseguido en Japón, en casa de Honda, es bonito, pero pensar en un podio se tienen que alinear todos los planetas y ahora mismo es que estamos muy lejos, no estamos quintos, sextos, estamos el diez, el once, el doce, estamos lejos de esas posiciones de podio".

Marc Márquez aseguró, en cualquier caso, que "si hay la mínima posibilidad, evidentemente" lo intentará. "Como lo hice en la India, en donde tenía un cuarto o quinto fácil, e intenté hacer un poco más para el podio, ya que al final, de un quinto puesto no se acuerda nadie pero de un podio pues sí".

Por: EFE