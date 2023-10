Marc Márquez asegura que «es un acierto si te anticipas», sobre el cambio de horario

Phillip Island (Australia), 20 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), ha asegurado al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Australia de MotoGP sobre el cambio horario que "es un acierto pues te anticipas al problema que pueda haber el domingo".

"Luego, si el domingo está bien, pues bueno, al final el formato del campeonato no cambia, aunque sí que te puede cambiar un poquito la información que tengas del neumático trasero, para escoger el bueno, pero no te cambiará mucho el formato del fin de semana", explicó Márquez, de dijo tener todo "preparado y bastante claro".

Y resumió que "el global mío hoy es positivo, sé dónde he apretado y dónde no; he apretado en las curvas lentas, pero hay dos lentas y no puedes ganar todo el tiempo ahí, pero en las rápidas voy haciendo".

Su segunda caída de la jornada, que intentó salvar sin éxito, fue muy parecida a la que protagonizó hace unos años y recordó; "En el 2019 salía todo, y se levantó la moto, y ahora no sale nada y no se ha levantado la moto, pero he hecho prácticamente lo mismo y el mismo gesto".

"Quizás me ha faltado un pelín de gas, pero ha sido una situación muy similar. Ahora las motos son más largas y más altas, mientras que antes eran más bajas y reactivas lo que hacía que reaccionaran mucho más cuando apretabas al suelo. Ahora, cuando aprietas al suelo, estás más lejos, porque son más altas, y te cuesta más", explica sobre sus salvadas.

De las 25 caídas que acumula en lo que va de año sólo acierta a decir que "ha sido una temporada difícil, nada más".

Marc Márquez reconoció sobre el cambio de horario que antes de hoy hubo "algún rumor y eso".

Por: EFE