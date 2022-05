Marc Anthony reveló la verdad de su accidente

in

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Marc Anthony habló sobre el accidente que tuvo minutos antes de salir al concierto que tenía programado en la ciudad de Panamá.

El cantante de 53 años se había lesionado su espalda en el camerino y como consecuencia tuvo que cancelar el show y regresar a Miami con su novia Nadia Ferreira, quien lo estaría cuidando y al tanto de su recuperación.

«Estoy en proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me están cuidando. Son cosas que pasan», señaló en sus redes sociales.

«Me siento.. no se puede decir mejor, pero estamos en ésa. Regresaré pronto, para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa muy fuerte para mí porque yo no soy gente de cancelar, no tengo historia de eso», expresó el cantante en el video.