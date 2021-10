VIDEO: ¡Tremendo tiestazo! Marbelle se cayó del escenario en pleno concierto

Durante un concierto que dio el fin de semana en Medellín, la cantante Marbelle sufrió una caída en pleno escenario cuando estaba interpretando uno de sus éxitos musicales.

Así lo dio a conocer ella misma a través de su cuenta de Instagram. «Les quiero contar que me sucedió algo muy chistoso y especial porque nunca me había sucedido, per hoy por primera vez en mi vida me caí en el escenario», dijo entre risas la artista.

El momento, que quedó grabado en video por algunos asistentes al concierto, se registró cuando Marbelle interpretaba la canción ‘Adicta al Dolor’, cuando de repente perdió el equilibrio y cayó al piso, siendo auxiliada de inmediato por varias personas.

Según contó, por fortuna no fue un accidente de gravedad, pues temía haberse doblado el pie. Sin embargo, le quedó un buen moretón en una de sus piernas.

Así fue la caída de Marbelle

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

