Maratón de Clásicos: Locutores y Djs de la vieja guardia en Medellín se reunirá de nuevo

Locutores y Djs de la vieja guardia de las emisoras Todelar Estéreo, Veracruz Estéreo, Radioactiva y la Superestación se van a reunir en una «Maratón de Clásicos para sus fans.

A puertas que la celebración 40 años de la fundación de Todelar Estéreo 91.9 FM y Veracruz Estéreo 98.9 FM en Medellín, varios de esos locutores sumados a otros que pasaron por Superestación y Radioactiva también en la capital antioqueña, se reunirán en lo que han llamado «Maratón de Clásicos«, nombre que la emisora liderada por Donnie Miranda y Tito López, marcarán a toda una generación. Lo positivo es que será una gran reunión de colegas vigentes como Carlos Albrto Ríos, Mauricio Pérez, Vicky Trujillo «Vicky Tru» y el «Negro Caro» (Veracruceros); John W Gómez y el Clásico Herrera (Todelar Estéreo, Super Estación y Radioactiva); Diego Mezclas (Veracruz, Todelar Estéreo y la X). A ellos se sumarán Ovidio Morales, recordado por «El Club de Corazones Rotos y Solitarios» (Radio Disco ZH, Radio Musical; Todelar Estéreo & Radioactiva) y Checho Cano (Superestación, Veracruz Estéreo, Radioactiva y la X) y finalmente, Driccer Gómez (La FM y W+) como quien dice todos los tiempos de la radio en este front de Djs que este 19 de agosto se van a reunir en «Hall 45» en el Barrío Manrique donde aspiran a reunir a 1.000 asistentes. Al preguntarles que más se verá esa noche, «Pérez que hizo historia también en la Mega y Musinet Clásicos» ahora con Ríos en «Los Clásicos de Televid», responde que «mucha música e invitados especiales» porque esperan que ex compañeros se aparezcan esa noche para vivir los mejores tiempos de la radio y videos. Vicky Trujillo conocida también como «La Supersónica» por su paso en los 92.9 FM la emisora juvenil de la Cadena Radio Súper que lideraba Fernando Pava, sigue más activa con su música y pintas que la identifican como una versátil DJ que no ha perdido su vigencia. César Clásico Herrera, quien actualmente está en «La FM Medellín«, lidera la audiencia de emisoras que no han perdido ese legado que se inició hace ya 39 años y que en el 2024, arribará a los 40 años. Por eso «La Maratón de los Clásicos 80s y 90s» tiene el éxito asegurado de ser la mejor fiesta «de la vieja guardia de la radio».

ESTA ES LA INVITACIÓN PARA CELEBRAR 39 AÑOS DE LA RADIO JUVENIL EN MEDELLÍN 80s y 90s



El Dato: Hall 45 en el Barrío Manrique es la sede de Primera «Maratón de Clásicos» en VIVO que se ha convertido en un espacio de encuentro por el helipuerto y sitió temático de gastronomía.

