¿Maradona conoció a Pablo Escobar? El argentino aclaró el ‘mito’ que lo ha relacionado con el narco durante años

Durante años ha rondado el rumor que habla sobre una presunta visita que le habría hecho Diego Armando Maradona a Pablo Escobar en su Hacienda Nápoles, a cambio de una millonaria suma que le habría dado el narcotraficante.

El argentino habló con TyC Sports al respecto y aseguró que nunca conoció al narco colombiano.

«No fui a la hacienda Nápoles, te lo juro por mi viejita que ni lo conocí. Nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso. Para todos y para mí, que yo tomaba (drogas). Para qué te vas a prestar el cajón de dólares, para que más, repartirla con la gente. Cuando no pudo llenar más de dólares la casa que tenía, empezó a construir casas para los pobres, pero no porque fuera bueno», aseveró.

Durante la entrevista, Maradona también habló sobre su relación con las drogas y envió un mensaje a los jóvenes:

«A los chicos le digo: ¡no a la droga! No son ustedes, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí por mi viejo, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido, en mi casa me educaron con amor. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada», concluyó.