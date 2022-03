«Probé el tusi y me volví adicta» Mara Cifuentes habló sobre su adicción a las drogas, depresión y ansiedad por amores tóxicos

La modelo Mara Cifuentes ha estado publicando en sus redes sociales desde hace algunos días algunos videos y fotografías por las cuales sus seguidores comenzaron a preocuparse por el estado de salud mental de la paisa.

Días antes, Mara se mostró en un estado desesperado desde la Clinica El Rosario de Medellín e indicó que ingresó por una intoxicación.

«Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor», explicó Mara Cifuentes en los videos que posteriormente borró.

Pero la noche de este jueves 10 de marzo, la preocupación de sus seguidores y usuarios de las redes sociales aumentó cuando la modelo trans comenzó a publicar en sus historias de Instagram los difíciles momentos que la han llevado a ser una adicta a las drogas, específicamente el tusi.

La joven paisa comenzó contando que su adicción a las drogas comenzó en el año 2020 luego de una fuerte discusión con su exnovio, Camilo, allí, también agregó que su paso por el reality le sirvió para poder sobrellevar su condición de mujer trans.

Mara Cifuentes habló sobre su adicción a las drogas.

«Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba», escribió la modelo en sus historias, donde además agregó que eran tan fuertes los momentos que vivió con su exnovio entre las peleas y las drogas, que en una de las discusiones estaba decidida a tirarse por el balcón.

Además, contó que su adicción la llevó a la extrema delgadez, lo que generó la preocupación de sus allegados.

Mara contó que sostuvo una relación por dos meses con Chris Pérez, más conocido como ‘Momo’, el esposo de la fallecida Selena Quintanilla. Afirmó que mientras estuvo estos dos meses con el hombre, no consumió tusi, pero terminó la relación y un amigo la acercó nuevamente a las drogas y desde allí no ha podio rehabilitarse nuevamente.

Mara Cifuentes también contó que consume marihuana.

