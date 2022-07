¿Qué le pasó?: Llevó a su perro a un campamento y se lo entregaron cremado

in

La historia de Maple, un perro raza Shiba Inu, se ha vuelto viral en redes sociales tras la denuncia de su dueña Adriana Mondragón, quien confió en un campamento de entrenamiento canino de Ciudad de México, para el cuidado de su perro y terminó recibiendo sus cenizas.

Mondragón relató que ante los problemas que su perro tenía para para interactuar con otros canes, decidieron enviarlo el pasado 26 de junio al campamento de adiestramiento You Can Dog Training dentro de la capital por recomendación de su entrenador personal.

El entrenamiento tenía una duración de dos semanas y según su entrenador, la mascota necesitaba reforzar lo aprendido.

«Tuvimos varias sesiones, Maple estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento, nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos», contó en sus redes sociales la joven.

Lo que sería unos días de adiestramiento terminaron por ser una triste noticia para Adriana, quien esperaba ansiosa ver a Maple el 10 de julio, día en el que terminaría el entrenamiento.

Sin embargo, el viernes 8 recibió un mensaje que aniquiló su ilusión y planes de bienvenida para su canino, cuando le informaron que había sido mordido por una serpiente.

En redes sociales piden justicia por el perro.

«Hoy, a la 1:05 a.m me escriben … que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente. A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir», agregó.

Desde ese momento, comenzó la angustia para Adriana y su familia pues intentaban buscar a Maple pero no le quisieron indicar la dirección de la clínica donde Maple fue supuestamente atendido, ni mandar fotos al respecto y tampoco les respondieron las llamadas.

Tras las horas de incertidumbre, recibieron la trágica noticia de que Maple había fallecido.

Imagínate que llevas a tu perro a un campamento de entrenamiento y después te lo entregan incinerado sin explicación alguna. Hagamos famosos a You Can Dog Training #CDMX #Mexico pic.twitter.com/oCd7bIGzTF — Señora Fifí, opinóloga experta en todo (@Sra_Fifi) July 8, 2022

La familia de Maple busca justicia para su mascota y a través de los hashtag #VaPorMaple, #JusticiaParaMaple y #DóndeEstáMaple, intentan difundir el caso para que no quede impune.

