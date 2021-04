Padrastro de Sara Sofía le entregó un mapa a la Fiscalía donde habría dejado su cuerpo

El paradero de la menor -Sara Sofía Galván- sigue siendo un misterio luego de casi tres meses de su extraña desaparición en Bogotá; sin embargo, el padrastro de la menor -Nilson Díaz- le entregó a la Fiscalía un mapa donde habría dejado el cuerpo de la menor, durante un interrogatorio en la cárcel La Picota el pasado viernes 23 de abril.

Según conoció Noticias RCN, Díaz insiste en que «Sarita no está viva» y que él mismo la tiró al caño del río Tunjuelito el 27 de enero, «no la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo», dijo.

Asimismo, este hombre afirmó en el interrogatorio que la versión de que la niña fue regalada es mentira, pues asegura que los audios que se grabaron en donde decían que su madre la había regalado fueron orquestados por él, al sentir la presión de las autoridades.

Supuesto maltrato de la madre de Sara Sofía:

El medio citado también conoció que en el interrogatorio este hombre reveló detalles inéditos de los supuestos maltratos de la madre de Sara Sofía y contó que: «Carolina se puso furiosa y agresiva con la niña, le pegó con la correa porque Carolina estaba tratando muy mal a la niña, de ahí la cogió y se la llevó al baño y le pegó una cachetada en la carita a la niña, ahí le moreteó un ojito y la parte de la frente».

Asimismo, reveló horas después se dio cuenta de que la niña supuestamente se encontraba moribunda, «Sarita tenía la cara tapadita, yo se la destapé y ya la niña tenía los labiecitos morados, me asusté tanto, le puse el oído al corazón, le estaba latiendo muy rápido, después empezó a latir suave, despacio, pero la niña no abría los ojos. La niña no reaccionó».

El mapa que dibujó el padrastro de Sara Sofía

El medio citado publicó el mapa que Díaz le entregó a la Fiscalía sobre el lugar donde habría dejado el cuerpo de la menor, además, también revela el color de la ropa y la cobija con la que la habría tirado al caño.

Recordemos que hace unos días tía de la pequeña -Xiomara Galván- ofreció hasta $10 millones de recompensa a quien de información que permita dar con el paradero de la menor.

