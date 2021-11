El gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Biden, está analizando la posibilidad de crear un centro donde se producen vacunas contra el COVID-19 para Latinoamérica.

De acuerdo con la Agencia EFE, un alto funcionario de este gobierno dio pistas acerca de los posibles proyectos que se desarrollarán con el apoyo financiero de la Casa Blanca en Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

Entre las propuestas estaría la construcción de una planta de manufactura de vacunas contra el COVID-19 que haría parte de la estrategia »Build back better for the world» (Reconstruir mejor para el mundo), con la que aparentemente se planea frenar el avance de China en el continente.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.

La lejana relación de Colombia con Irán pone en aprietos a su diplomacia | https://t.co/CIQ0YXXDM2 — Minuto30.com (@minuto30com) November 10, 2021