Si usted ha visto a Manuela Herrera López, conoce su ubicación actual o tiene cualquier información que pueda ayudar a los investigadores, por favor comuníquese de manera inmediata

Resumen: Cada minuto cuenta en la búsqueda de una persona desaparecida. Desde Minuto30, hacemos un llamado a la empatía de nuestros seguidores: compartir esta nota en sus redes sociales y grupos de WhatsApp

Manuela Herrera López desapareció en el sector de Cabañas, en Bello: ¿nos ayudas a encontrarla?

Manuela Herrera López desapareció en el sector de Cabañas, en Bello

Por: Redacción Minuto30

La familia de Manuela Herrera López vive momentos de profunda angustia y solicita el apoyo solidario de toda la comunidad antioqueña. La joven, de 18 años de edad, fue vista por última vez el pasado jueves 11 de diciembre de 2025 en el sector de Cabañas, en el municipio de Bello, y desde entonces se desconoce por completo su paradero.

La desaparición de Manuela ha activado las alertas de las autoridades y de los colectivos de búsqueda en el Valle de Aburrá. Sus allegados, en conjunto con el Grupo de Desaparecidos, han difundido su información morfológica con la esperanza de que alguien pueda brindar un dato clave que permita localizarla sana y salva.

Descripción de Manuela Herrera López

Para facilitar su identificación, las autoridades han proporcionado las siguientes características físicas de la joven:

Edad: 18 años.

Contextura: Mediana.

Color de piel: Blanca.

Rasgos faciales: Ojos de color negro, boca mediana y labios medianos.

Al momento de su desaparición en el norte del área metropolitana, Manuela se encontraba en una zona residencial y comercial de alta afluencia, por lo que se pide a los comerciantes y residentes del barrio Cabañas revisar sus cámaras de seguridad o recordar si vieron a alguien con estas características el pasado 11 de diciembre.

¿Cómo reportar información?

Si usted ha visto a Manuela Herrera López, conoce su ubicación actual o tiene cualquier información que pueda ayudar a los investigadores, por favor comuníquese de manera inmediata con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a través de las siguientes líneas:

Teléfono fijo: 590 31 08 (Extensiones: 41709 – 41825 – 41794) Celular: 316 463 55 13

Cada minuto cuenta en la búsqueda de una persona desaparecida. Desde Minuto30, hacemos un llamado a la empatía de nuestros seguidores: compartir esta nota en sus redes sociales y grupos de WhatsApp puede ser el puente necesario para que Manuela regrese hoy mismo a su hogar.

En esta temporada de unión familiar, no permitamos que una familia antioqueña pase una noche más en la incertidumbre. ¡Ayúdenos a difundir!

¡AYÚDANOS A COMPARTIR! Un segundo de tu tiempo puede salvar una vida. Si tienes información, comunícate al 316 463 55 13.