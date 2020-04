VIDEOS: Manuela González y otros actores mostraron su indignación con el nuevo decreto del gobierno que los ‘afecta’

Con una imagen en la que sale semidesnuda la actriz Manuela González mostró su desagrado con el nuevo decreto del gobierno que afecta a los actores. El presidente Iván Duque indignó por completo al gremio de actores y actrices de Colombia, según ellos, bajarán sus ingresos.

El decreto 516 del 4 de abril deja cambiar los porcentajes de emisión de productos nacionales en horario ‘prime’ mientras esté la cuarentena por el coronavirus.

Estas fueron algunas de las palabras que expresó Manuela, “el argumento es que por la situación con el Covid-19 no se puede producir y por ende la opción es llenar la parrilla de producciones extranjeras”.

Y agregó que “LA REALIDAD es que se tiene suficiente material nacional que aún no se ha emitido, (novelas, series, cine colombiano que no todo el mundo alcanzó a ver en salas, etc.) para emitir durante estos meses de contingencia (sic*)”.

Pero ella no ha sido la única actriz que se ha pronunciado sobre el tema, el actor Santiago Alarcón hizo un largo video en el que decía que estaba es contra esta decisión.

Los actores, Andrés Parra, Cristina Umaña, Natalia Reyes, Marcela Carvajal, entre otros, hicieron varios trinos sobre el decreto donde dejaban claro la inconformidad con el tema.