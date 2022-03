Manuela Gómez anunció que se va del país y un desamor podría ser el motivo de está decisión

in

Luego de conocerse el rompimiento de su relación, la empresaria Manuela Gómez contó en sus redes sociales que tiene como proyecto irse a vivir a otro país y consigo llevarse todos sus negocios.

«He pensado muy seriamente en irme del país. Igual, me llevo el trabajo, seguimos vendiendo, voy a mirar cómo gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente. Obviamente no es así de fácil decir me voy mañana mismo del país porque si por mí fuera ni siquiera estaría aquí, ni siquiera volvería a mi casa, pero bueno, tengo que mirar cómo soluciono lo de los perritos, tengo que mirar cómo acomodo nuevamente la empresa, tengo que gestionar muchísimas cosas para poderme ir» dijo Manuela en sus historias de Instagram.

Manuela Gómez terminó con su novio y se quiere ir del país.

«… Pero en mi cabeza ya está que me quiero ir lo más pronto posible, entonces voy a empezar a gestionar. A mis clientes, no se preocupen que la idea es continuar vendiendo los productos, seguimos vendiendo al por mayor, yo voy a tratar de organizar todo súper bien antes de irme”», fueron las palabras con las que concluyó el asunto por el momento.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…