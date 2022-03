[VIDEO] Manuel Turizo contó que sufre de ansiedad

in

El cantante monteriano Manuel Turizo con tal solo 21 años ha logrado posicionarse como uno de los artistas urbanos más importantes del país.

En una entrevista, Turizo contó recientemente que los casi dos años de pandemia le afectaron fuertemente en su salud mental, pues el encierro ya la incertidumbre hace que la ansiedad salga a flote y por eso mismo ha hablado de la salud mental y la importancia de cuidarla.

«Yo soy una persona bien emocional, pero que me haya afectado en la salud, no. No estaba conectado, estaba con la cabeza bloqueada», afirmó el cantante.

Manuel Turizo contó que sufrió de ansiedad.

Cabe mencionar que, anteriormente, el nacido en Montería no se había relacionado a su salud mental, ni siquiera en redes sociales, donde constantemente comparte fotos relacionadas con su estilo de vida y la ajetreada vida que lleva en medio de sus presentaciones.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…