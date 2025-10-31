Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Manrique de fiesta! Fico entrega cancha renovada en Santa Inés y desata la alegría deportiva

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha encendido la alegría de los habitantes del barrio Santa Inés con la entrega de una cancha completamente renovada.

Este escenario, que alguna vez fue un símbolo del deterioro y la necesidad, hoy brilla con luz propia, transformado gracias a una inversión de $639 millones.

Es un triunfo para la comunidad y una muestra palpable de que el deporte, la recreación y la vida digna están regresando con fuerza a los barrios que más lo necesitan.

La magnitud de esta transformación va más allá de un simple cambio de imagen. La nueva superficie sintética instalada en Santa Inés es un verdadero sueño para los deportistas, pues no es una grama cualquiera.

Este escenario cumple con las especificaciones aprobadas por la FIFA y cuenta con la prestigiosa certificación FIFA BASIC.

Esto significa que los jóvenes y adultos de Manrique jugarán en una cancha con calidad de estándar internacional.

Esta obra no solo mejora las condiciones para el deporte; es un mensaje de esperanza y dignidad para los más de 20.200 habitantes que se benefician directamente, ofreciéndoles un espacio seguro y de élite para forjar talentos y construir comunidad.

El compromiso de la Alcaldía con la renovación de los escenarios deportivos es impresionante y no da tregua.

Esta entrega en Manrique se enmarca dentro del ambicioso Plan 282-25, la hoja de ruta que busca rescatar los espacios de actividad física más críticos de la ciudad.

Y los resultados son para celebrar: Durante el año 2025, la administración de Federico Gutiérrez ha entregado un total de 138 escenarios renovados.

Cada cancha, cada placa deportiva, cada gimnasio al aire libre restaurado, es un punto de encuentro recuperado para la vida, la salud y la convivencia ciudadana.

Hoy, Santa Inés se viste de gala. La cancha renovada no es solo un lugar para patear un balón; es el corazón latiendo de un barrio que renace.

Con esta entrega, el alcalde Fico reafirma su compromiso de que la mejor infraestructura y la más alta calidad deben estar disponibles para todos.

La alegría en Manrique es contagiosa, y Medellín celebra un nuevo espacio que, sin duda, será un semillero de talentos y el epicentro de innumerables historias de pasión y deporte.

En marzo estuvimos entregando la placa polideportiva Santa Inés y prometimos que en octubre estaría renovada la cancha sintética, a unas cuadras. Hoy la estamos entregando. Esto es diciendo y haciendo⚽️. Con una inversión de $639 millones, dejamos este espacio como nuevo:… pic.twitter.com/JEEELrZY6S — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 30, 2025

