La Administración Distrital entregó la renovada cancha sintética de El Raizal en la comuna 3, Manrique. En este escenario, más de 1.200 adultos, jóvenes y niños se benefician de una cancha renovada y lista para ser usada por toda la comunidad, para transformar la fiesta del deporte en esa zona del nororiente de Medellín.

En el sitio se instaló una grama nueva, construcción de un nuevo lecho filtrante que dará mayor protección, mantenimiento de la malla metálica y de nylon, renovación de equipamiento deportivo, lavado y pintura de muros. La inversión supera los $1.083 millones.

“Esta cancha de forma particular se construyó con el mejor drenaje que hay, con la mejor grama sintética pues la ciudad no son los edificios, no son las casas, es el espacio qué hay entre los edificios y por eso nosotros estamos convencidos de que esos espacios tienen que ser de calidad, si tenemos tan poquito espacio tiene que ser muy bueno. Cuidemos esto como si fuera nuestro, porque es nuestro, de cada uno de ustedes. No hay entidad más linda que el Inder porque en la mañana tiene a los adultos mayores, hacen deporte, se encuentran, llegan los niños y empiezan a soñar en el futuro, llegan los jóvenes y se juegan un partido”, expresó el alcalde Daniel Quintero Calle.

La cancha de El Raizal es uno de los espacios favoritos para la práctica de fútbol, pero también recibe a usuarios y clubes que disfrutan de otras actividades deportivas como rugby y ultimate.

“De verdad tenemos niños de muy bajos recursos, niños con situación vulnerable, nosotros como entrenadores de clubes deportivos le damos mucho apoyo a ellos y tratamos que no se metan en problemas o situaciones tanto familiares como la sociedad. De verdad estamos muy agradecidos por el arreglo y la convivencia que nos da la cancha El Raizal”, dijo Jorge Alberto Osorno, líder deportivo de la comuna 3.

En Manrique se van a intervenir otros lugares como la cancha polideportiva Parque Gaitán, la de tejo Unidad Deportiva San Blas y la deportiva cubierta, también en el Parque Gaitán. Todo gracias a las vigencias futuras del INDER por $64.500 millones, aprobadas el pasado 17 de agosto por el Concejo de Medellín y con lo cual se renovarán 202 escenarios en toda la ciudad.

El director del INDER Medellín, Cristian Sánchez, señaló que esta comunidad se merece escenarios como estos: “Hoy le estamos diciendo a la comunidad que le cumplimos, que estamos entregando un espacio renovado, con tapete nuevo, por eso es importante hoy que toda la comunidad se apropie de estos espacios, que los cuide, que los aproveche, que los jóvenes disfruten después del colegio la oferta del INDER”.

En los escenarios deportivos se propicia la interacción social y la integración entre los habitantes de las comunas y corregimientos. De manera permanente, el INDER renueva espacios y dispone de escenarios óptimos para la práctica deportiva, con la invitación a la comunidad para que los cuide y se apropie de ellos.