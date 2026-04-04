Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    La emergencia deja un menor fallecido y varias viviendas afectadas, mientras autoridades acompañan a las familias damnificadas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias
    Foto: Alcaldía de Medellín
    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    Resumen: Las fuertes lluvias en Manrique provocaron una emergencia que dejó un menor fallecido, 28 viviendas afectadas y la evacuación preventiva de 11 familias. En la zona, equipos técnicos y sociales trabajan en la remoción de material —del que ya se han retirado varias volquetas—, la evaluación de daños y la caracterización de los afectados para brindarles atención y apoyo integral.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La temporada de lluvias sigue generando estragos en Medellín. En las últimas horas, una emergencia registrada en el nororiente de la ciudad, específicamente en el sector de Manrique, dejó como saldo la muerte de un menor de edad, además de afectaciones materiales en varias viviendas y el desplazamiento preventivo de familias.

    De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, al menos 28 casas resultaron impactadas por la situación, mientras que 11 familias tuvieron que ser evacuadas como medida de seguridad ante el riesgo que persiste en la zona.

    Intervención en terreno

    Desde que se reportó la emergencia, equipos técnicos y sociales de la Alcaldía han hecho presencia en el sector para atender a los damnificados y mitigar los efectos de la contingencia. Las labores se han concentrado en la remoción de material arrastrado por las lluvias, especialmente en puntos cercanos a quebradas.

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    Foto: Alcaldía de Medellín

    Hasta el momento, las autoridades han logrado retirar dos volquetas cargadas de residuos, en un esfuerzo por despejar las áreas afectadas y reducir nuevos riesgos para la comunidad.

    Atención a las familias

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    De manera paralela, funcionarios adelantan el proceso de caracterización de las personas afectadas, con el fin de identificar sus necesidades y brindarles acompañamiento integral. Esta etapa es clave para definir las ayudas humanitarias y las medidas de apoyo que recibirán las familias evacuadas.

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    Foto: Alcaldía de Medellín

    La presencia institucional también incluye atención psicosocial, teniendo en cuenta el impacto emocional que deja este tipo de emergencias, especialmente tras la pérdida de una vida.

    Riesgos por la temporada de lluvias

    Las autoridades mantienen el monitoreo constante en la zona, debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevas afectaciones. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para estar atenta a cualquier señal de alerta y reportar de inmediato situaciones de riesgo.

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    Foto: Alcaldía de Medellín

    Este nuevo episodio vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de algunos sectores de la ciudad frente a las lluvias intensas, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan trabajando para evitar mayores consecuencias.

    Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

    Foto: Alcaldía de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.