Manrique bajo intervención: avanzan remoción de escombros y evacuaciones preventivas tras lluvias

Resumen: Las fuertes lluvias en Manrique provocaron una emergencia que dejó un menor fallecido, 28 viviendas afectadas y la evacuación preventiva de 11 familias. En la zona, equipos técnicos y sociales trabajan en la remoción de material —del que ya se han retirado varias volquetas—, la evaluación de daños y la caracterización de los afectados para brindarles atención y apoyo integral.

La temporada de lluvias sigue generando estragos en Medellín. En las últimas horas, una emergencia registrada en el nororiente de la ciudad, específicamente en el sector de Manrique, dejó como saldo la muerte de un menor de edad, además de afectaciones materiales en varias viviendas y el desplazamiento preventivo de familias.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, al menos 28 casas resultaron impactadas por la situación, mientras que 11 familias tuvieron que ser evacuadas como medida de seguridad ante el riesgo que persiste en la zona.

Intervención en terreno

Desde que se reportó la emergencia, equipos técnicos y sociales de la Alcaldía han hecho presencia en el sector para atender a los damnificados y mitigar los efectos de la contingencia. Las labores se han concentrado en la remoción de material arrastrado por las lluvias, especialmente en puntos cercanos a quebradas.

Hasta el momento, las autoridades han logrado retirar dos volquetas cargadas de residuos, en un esfuerzo por despejar las áreas afectadas y reducir nuevos riesgos para la comunidad.

Atención a las familias

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De manera paralela, funcionarios adelantan el proceso de caracterización de las personas afectadas, con el fin de identificar sus necesidades y brindarles acompañamiento integral. Esta etapa es clave para definir las ayudas humanitarias y las medidas de apoyo que recibirán las familias evacuadas.

La presencia institucional también incluye atención psicosocial, teniendo en cuenta el impacto emocional que deja este tipo de emergencias, especialmente tras la pérdida de una vida.

Riesgos por la temporada de lluvias

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en la zona, debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevas afectaciones. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para estar atenta a cualquier señal de alerta y reportar de inmediato situaciones de riesgo.

Este nuevo episodio vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de algunos sectores de la ciudad frente a las lluvias intensas, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan trabajando para evitar mayores consecuencias.