Los hinchas del Pereira no podrán ingresar al estadio Palogrande, por disposición de las autoridades de Manizales.

Las autoridades de Manizales han tomado drásticas medidas de seguridad de cara al clásico cafetero que se disputará este viernes, 5 de septiembre, entre el Once Caldas y el Deportivo Pereira en el estadio Palogrande.

La decisión más importante es el cierre de fronteras para los aficionados del equipo visitante, buscando así prevenir desórdenes y enfrentamientos en las tribunas.

La medida, anunciada por la Secretaría de Gobierno de Manizales, prohíbe explícitamente la presencia de hinchas del Deportivo Pereira en el recinto deportivo.

Manizales anuncia cierre de fronteras para Clásico Cafetero

El objetivo es garantizar la tranquilidad de los asistentes y la sana convivencia durante un partido que siempre genera una gran rivalidad.

El encuentro, que se jugará a partir de las 8:10 p.m., encuentra a ambos equipos en situaciones muy distintas en la tabla de posiciones.

El Once Caldas, anfitrión del compromiso, llega en la casilla 19, con pocas o nulas posibilidades de clasificar a las finales de la Liga.

Por su parte, el Deportivo Pereira se encuentra en la octava posición, luchando por asegurar su cupo entre los ocho mejores del torneo.

