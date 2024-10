Manifestantes aclararon las acciones de sacar a turistas de un café en el Lleras, momento que circula en redes sociales con un video.

El hecho se presentó durante una manifestación después de que el alcalde Federico Gutiérrez prohibió el comercio después de la 1:00 a.m.

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo manifestantes lanzaron quejas hacia un café en donde se encontraban unos turistas.

En la descripción del video ponía: «Colombianos xenófobos les dicen a los turistas que se vayan del café».

Sin embargo, los manifestantes aclararon que no les estaban haciendo señas o quejándose de los turistas. Si no del café que estaba brindado servicio y no estaba apoyando a la causa.