«Ladrón, afuera la izquierda, vendidos, fuera de Medellín», le gritaban algunos ciudadanos al senador Roy Barreras.

Todo sucedió a las afueras de Plaza Mayor en Medellín, lugar donde finalizó en las últimas horas una de las reuniones de empalme entre los delegados del Gobierno Duque y Gobierno Petro.

Cuando ellos protestaban, el senador se acercó a ellos y les lanzó picos, mientras ellos lo miraban a través del vidrio y le decían improperios.

Ante esta situación, Barreras se pronunció durante una rueda de prensa, «primero no es una manifestación, si lo fuera sería la más pobre que he visto, había allí que no llegaban a cinco personas, pero igual que ellos tendrán todas las garantías dije en el recinto cuando me dijeron que era una manifestación y pensé que se trataba de una multitud que no se preocuparan que nosotros no vamos a mandarles el Esmad».

