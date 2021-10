«Muy deteriorado», ‘Mandíbula’ reapareció en redes sociales

El humorista Marcelino Rodríguez, recordado por su partición en ‘Sábados Felices’, ha estado lejos de la pantalla colombiana luego de que le diagnosticaran Alzheimer en 2012.

Hace poco el humorista salió en un video publicado por Patricia Silva, quien también es comediante, donde dejaba ver a ‘Mandíbula’, uno de los comediantes más reconocidos y queridos en la televisión colombiana.

El comediante se alejó de las pantallas después de ser diagnosticado con Alzheimer, cuando su salud empezó a deteriorarse progresivamente.

En redes sociales han dejado comentarios de asombro, en el video publicado hace pocos días se ve a ‘Mandíbula’ como la gente nunca se acostumbró a verlo.

En la grabación también sale Gloria Grajales, quien es la esposa del humorista, que ha estado más de 40 años a su lado. Además, sería quien está a cargo del humorista.

En el video Grajales le agradece a los seguidores de ‘Mandíbula’, “Gracias a Dios, a ustedes que no me lo abandonan y también a Caracol que es el que nos sigue suministrando el dinerito, a él (’Mandíbula’) no me lo han abandonado”.

‘Mandíbula’ reapareció en redes sociales