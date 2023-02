Manchester United es finalista de la Copa de la Liga: derrotó a Nottingham

Este miércoles, 1 de febrero, Manchester United se clasificó sin mayores dificultades a la final de la Copa de la Liga inglesa, tras vencer 2-0 al Nottingham Forest en Old Trafford, luego de haberse impuesto ya por 3 a 0 en el partido de ida de semifinales.

Cabe mencionar que la gran final se disputará el 26 de febrero y en ella el United se medirá al Newcastle, que el pasado martes selló su pasaje frente al Southampton, al que derrotó también en los dos encuentros del cruce (1-0 y 2-1).

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, de entrada dejó en el banquillo a Marcus Rashford para darle descanso, pero aparte de eso su nómina titular dejaba claro que no se tomó el duelo de este miércoles como un simple trámite.

