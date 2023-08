Manafá: “Me gusta mucho el proyecto del Granada”

in

Granada, 9 ago (EFE).- El lateral portugués Wilson Manafá, último fichaje del Granada, dijo este miércoles que llega “para ayudar al equipo” a un club que le gusta “mucho” y que fue el que más le quiso en esta pretemporada.

Manafá, de 29 años y que llega libre procedente del Oporto de su país, se mostró en su presentación oficial “muy contento” por llegar a un club y a una ciudad de la que le han hablado “muy bien”.

“Hablé con Domingos Duarte (exjugador del Granada) antes de venir y me dio muy buenas referencias de la ciudad y del club. Me gusta mucho el proyecto del Granada”, añadió.

“Llevamos hablando mucho tiempo, me gustó mucho la idea, fue el club que más me quiso. LaLiga es la mejor liga del mundo y no fue difícil tomar la decisión”, destacó el luso.

El lateral dejó claro que llega para “para ayudar al equipo” y destacó que “todos” en el vestuario rojiblanco le han recibido “muy bien”.

“Me gusta mucho el equipo por lo visto estos primeros días y poco a poco espero estar más integrado. Estoy bien en el plano físico, aún no estoy entrenando con los compañeros pero creo que estaré ya con ellos en los próximos días”, agregó.

Manafá se definió como un jugador “rápido, polivalente para jugar en las dos bandas y también como extremo, y con intensidad para recorrer toda la banda”.

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, por su parte, dijo que el último fichaje es un “lateral derecho de recorrido y polivalencia para poder jugar en la izquierda”.

“Está acostumbrado a la máxima exigencia de un gran club como el Oporto jugando partidos de Liga de Campeones. Aportará experiencia y polivalencia. Es un fichaje que ha costado hacer”, subrayó el dirigente en relación a Manafá.

Por: EFE