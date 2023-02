¡Una mamá RBD!: Maite Perroni posó con su gran pancita, reveló sexo y hasta fecha de nacimiento

in

Maite Perroni, la Guadalupe Fernández de RBD, sorprendió a sus fans comenzando este 2023 con la linda noticia de su embarazo tras su reciente matrimonio con Andrés Tovar, noticia que alegró mucho, pero que también generó un poco de nervios, pues sus seguidores temían se pusiera en riesgo la gira de Rebelde.

Sin embargo, el grupo y Maite, tenían todo muy bien calculado y para el tiempo que tomaron la decisión de realizar la gira ya sabían de su estado, por lo que no había porqué tener nervios.

Ahora, cuando la venta de boletas para el concierto de RBD es una locura, y los fanáticos cuentan los días para verlos, Maite apareció en redes robándose toda la atención, mostrando el avance de su embarazo.

La actriz, se llevó el protagonismo en la revista Caras México, y además de regalar las fotos más preciosas de la vida y de su nuevo estado como mamá, contó varios detalles en la entrevista.

¡Reveló el sexo de su bebé!

Perroni contó muy emocionada que está a la espera de una querida niña. Así también detalló cómo y cuándo se enteró que estaba embarazada.

“Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada”, relató.

Lo que significa, según estos cálculos, si todo marcha bien, su hija nacería a finales de mayo, es decir, unos tres meses antes de que inicie el ‘Soy Rebelde Tour’.

