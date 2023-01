[FOTO] «Gracias padre por abrazarla»: Mamá de Paula Durán compartió precioso mensaje

in

Iris Camargo es la mamá de Paula Durán, la colombiana que falleció en Estados Unidos y que luchó fuertemente contra el cáncer que terminó llevándosela, pero quien por fortuna pudo disfrutar de los últimos días de su hija, abrazándola y entregando todo su amor hasta el último suspiro.

El dolor que doña Iris enfrenta como mamá es indescriptible, pues ellas nunca esperan tener que despedir a sus hijos, sin embargo, esta madre llena de fortaleza ha aceptado que esta nueva vida en el reino de los cielos, era lo mejor para su hija y entre el dolor acepta que está al lado de Dios y la admira por haber sido una mujer tan fuerte.

«ESTOY FUERTE 🙏🙌💗🥰😍te acompaña mi señor Jesús la mujer más valiente , hermosa y luchadora es nuestra paula 🥰😍😇se q tu eres maravilloso Dios y no podría estar en un mejor lugar 🙏🙌gracias padre por abrazarla y revivirla con todo tu amor 🙏🙌😇te extraño y extrañare hija de eso no hay duda pero también segura q no estás sola estas contemplando el rostro y amor de nuestro Dios Perfecto y maravilloso» Fue una parte del texto que escribió doña Iris Camargo, mamá de Paula Durán.

Además de esta foto, doña Iris ha compartido en sus historias de Instagram algunas fotos de preciosos e inolvidables momentos de su hija, las cuales acompañó con sentidas canciones que demuestran que ahora su gran fortaleza es Dios.

