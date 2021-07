La futbolista Diana Celis, novia de Epa Colombia, contó a través de sus redes sociales que su mamá no acepta la relación que tiene con la empresaria.

“Mi mamá es cristiana y pues ella me dice que me ama a mí, pero que no comparte y acepta lo que estoy haciendo que es tener una relación con una mujer”, relató Diana Celis. Al parecer, aunque no acepta la relación, la madre de la deportista no se mete en el ‘hogar de las dos mujeres’.

Luego de que hablaran de la suegra de ‘Epa’, a Diana le preguntaron que tan cierto era eso de que ella estaba con la empresaria por su “dinero”, respondió así: “No me afecta lo que digan los demás, ella sabe, me conoce y he estado con ella desde el principio, desde que no tenía nada”.

A ‘Epa Colombia’ no la quiere la suegra