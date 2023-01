Mamá de Pelé ya se enteró de la muerte de su hijo: Así recibió la noticia

Desde el fallecimiento del rey Pelé, el mundo seguidor del fútbol se acongojó, pues esta noticia partió el corazón de muchos, sin embargo, la persona que mayor dolor sentiría con esta noticia, no estaba enterada.

La madre de Pele, a sus 100 años, no estaba consciente de la situación que pasaba uno de sus hijos y ni siquiera lo fue al momento de su muerte.

El pasado viernes, una hermana de Pelé informó para un medio brasileño, que hasta el momento su madre no estaba enterada, pues a pesar de hablarlo, no era consciente de la noticia”

“Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo… ella no sabe, aunque a veces pareciera que sí. Yo le digo: ‘Celestica, Dico está así’. Ella abre los ojos y yo le digo: ‘Vamos a rezar por él’, pero ella no está consciente”, le había dicho María Lucía, hermana menor de Pelé, a ‘ESPN Brasil’, el pasado viernes, en Sao Paulo.

Pero, pasada casi una semana desde la partida de Pelé, la misma hermana del jugador confirmó a medios locales, que doña Celeste ya fue informada del fallecimiento de su hijo.

“Postrada en cama, la madre de Pelé es informada sobre la muerte de su hijo”, es el titular de la noticia relacionada en la versión digital ‘R7’.

Además, el cortejo que recorrería Santos, hogar del club donde el exfutbolista construyó buena parte de su leyenda, visitó su casa antes, lugar donde se encontraba la familia de Pelé y su madre, quienes desde una terraza presenció la multitud y escuchó los cánticos a su hijo.

¡Uno de los momentos más emotivos en la despedida de Pelé! 🙏 El cortejo se detuvo en la casa de la madre Doña Celeste quien recientemente cumplió 100 años ❤ 🎥: @ESPNBrasil https://t.co/3kGw7M0lFj pic.twitter.com/6mwjVNaAde — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 4, 2023

